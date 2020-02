Ensayo técnico de Angie Flores preocupa a maestros de La Academia

Ciudad de México, México

Un semblante agotado y enfermo lució en foro la hondureña Angie Flores durante el ensayo técnico para el antepenúltimo concierto del reality show mexicano La Academia.

La hondureña defenderá su puesto en el programa con la canción "Yo por él" de Yuridia, continuando con el esquema de baladas que había venido presentando en los últimos conciertos, a excepción de "7 rings" del domingo pasado.

Angie no lo hizo nada bien durante el ensayo del viernes. Olvidos de letra, fallo en la respiración y falta de energía preocupó al maestro Raúl Carballeda y al director de La Academia, Héctor Martínez.

"No sé qué está pasando, no sé si todavía te sientes mal, si estás enferma o algo", le recrimimó Carballeda a Angie Flores, quien tenía un semblante duro que denotaba cierta molestia.

Recordemos que Angie Flores fue nombrada "peor alumna de la semana" pese a su magínifica presentación el domingo pasado que puso de pie a los cuatro jurados del prograna, por tercera vez.

Los maestros alegaron que durante la semana, Angie Flores se había "obsesionado con su presentación" a tal grado que no dormía ni comía, poniendo en riesgo su salud.

El título de "mejor alumna" se lo llevó Dalú, a quien no le fue muy bien en su interpretación de "I will always love you" durante el concierto pasado, pero fue premiada de igual manera por Héctor Martínez, decisión que cayó como balde de agua fría tanto a Angie Flores como a sus seguidores.

Angie Flores debió ser asistente personal de Dalú durante toda la semana, generando, al parecer, un poco de incomodidad en la hondureña, misma que se vio reflejada en este ensayo.

"Yo lo único que quiero es que quites tu cara de estoy enojada con el planeta, por que yo no tengo la culpa, ni el maestro, ni nadie", dijo en tono fuerte Carballeda a la académica; y agregó "quita tu cara porque no tiene ninguna ayuda para ti".

Cabe resaltar que la hondureña fue atendida por un médico dentro de la casa debido a una molestia que sentía desde hace unas semanas en el hombro y recientemente en el estómago.

El doctor le indicó que su dolor en el estómago se debe a que se estaba tomando el medicamento para el hombro sin comer y que no era nada grave. La hondureña no aclaró si esta es la causa de su actitud en el foro.

La hondureña Angie Flores se ganó esta semana el título de la "peor alumna de la semana", pese al gran concierto que ofreció el pasado domingo.

Cadena de eventos desafortunados

Las últimas dos semanas no han sido nada fáciles para la cantante hondureña dentro de la casa.

El pasado jueves, en un segmento denominado "La duela con La Chicuela", el community cubano William Valdés leyó comentarios negativos de Angie vertidos en redes sociales, omitiendo los cientos de mensajes de apoyo que le dejan sus fans.

Esta acción desató la polémica entre los "angielievers" que denunciaron un complot contra la hondureña ya que se perfila como favorita para ganar el reality show.

Luego, el domingo, realizó el performance de su vida, por el cual se ganó la ovación de pie del jurado, pero olvidó la letra de su parte en el "Homenaje a los 70's". Esto no cayó en gracia a los maestros y la designaron "peor alumna de la semana".

Debido a esto, la sampedrana debio realizar varias tareas, como cocinar, lavar los baños y asistir a Dalú, quitándole tiempo para ensayar.

Esta situación pudo haber causado estrés en ella que lo reflejó al enfermarse, pero luego el doctor descartó que se tratara de algo grave.

Y para rematar, la actitud de Angie Flores no fue la mejor durante el ensayo técnico del pasado viernes. Su molestia con el director Martínez era palpable y se hizo evidente en los tropiezos que tuvo en foro.

Angie necesita tus votos para ganar La Academia

Este domingo la académica, además de interpretar la canción de Yuridia, se enfrentará en duelo a Carlos con el tema "Lo pasado, pasado" de Juan Gabriel.

Los duelos se definen a través de votación en vivo a través de la aplicación Azteca Comecta, misma que se utiliza para votar a diario ya que el alumno que tiene menos apoyo al final del concierto es el que sale del reality show.

También participará en los grupales "Homenaje a Moderato" con Beto Cuevas y "Amor del bueno" junto a Reily Barba.