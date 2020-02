Hombre asegura que show de Shakira y JLo puso su alma en "peligro de fuego infernal", planea demandar a Super Bowl

Estados Unidos.

El show del Super Bowl 2020 ha causado toda clase de reacciones, pero la que tiene sorprendidos a muchos es la demanda que reliazó un activista cristiano a liga NFL por "daños morales".

Dave Daubenmire exige 800.000 millones de euros como indemnización por el "show vulgar" que según él ofrecieron las artistas Shakira y Jennifer López en el intermedio de Super Bowl 2020.

Daubenmire es un ex entrenador de fútbol en un instituto del estado norteamericano de Ohio, y que ahora ejerce como locutor de radio online.

Además lea: Shakira y Jennifer López brillan en show de medio tiempo del Super Bowl

Para expresar su inconformidad y solicitar la indemnización económica hizo un video un Youtube en el que explicó detalladamente cuáles son las razones.

Aseguró que el evento puso su alma en "peligro de fuego infernal" y además, este fue "un ejemplo de discriminación cristiana, más propio de un club de striptease que de un partido de fútbol".

"¿Hubo alguna advertencia de que su hijo de doce años, cuyas hormonas recién comienzan a funcionar, podría tener una excitación sexual?", pregunta Daubenmire en el video.

El exentrenador no explica por qué no dejó de ver el espectáculo que consideró sumamente ofensivo.

"La corte podría decir: ‘Eso no se aplica aquí porque el derecho a producir pornografía no anula su derecho a no verla’? Sí, bueno, pero no me dijeron que lo vería. Acaban de meterla a mi sala de estar. ¡No me dijeron que iban a haber tiros en la entrepierna!La corte podría decir: ‘Eso no se aplica aquí porque el derecho a producir pornografía no anula su derecho a no verla’? Sí, bueno, pero no me dijeron que lo vería. Acaban de meterla a mi sala de estar. ¡No me dijeron que iba a haber agarrones en la entrepierna!", añade.

Hasta el momento ningún representante del Super Bowl se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, la exigencia que hace este extrenador corre como pólvora en Internet.

- Super Bowl 2020, un éxito rotundo -

Fue la primera vez en la historia del campeonato deportivo Super Bowl que dos latinas, Jennifer López y Shakira, encabezaron el espectáculo de medio tiempo del evento televisado más visto en Estados Unidos, con una audiencia el año pasado de 98,2 millones de espectadores.

El video de este show está Youtube y ya se convirtió en el más reproducido con más de 100 millones de reproducciones.

El evento se celebró en el estadio Hard Rock de Miami (Florida) y en él se enfrentaron los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

Ni Shakira ni Jennifer López cobraron por el show, pero sus ventas se han elevado casi un 900% desde el pasado domingo.