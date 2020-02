Muere Kirk Douglas a los 103 años, padre del actor Michael Douglas y leyenda de Holywood

Washington, EEUU.

La leyenda de Hollywood Kirk Douglas falleció este miércoles a los 103 años de edad, informó su familia en un comunicado publicado por medios de comunicación estadounidenses.

"Con tremenda tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años", aseguró uno de sus hijos, el también actor Michael Douglas, en una nota difundida por la revista People.

"Para el mundo, era una leyenda, un actor de la Edad de Oro del cine que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos", agregó Douglas.

Douglas evadió la muerte en varias ocasiones. Sobrevivió a un accidente de helicóptero en 1991 y supero un derrame cerebral severo en 1996.

Kirk Douglas inició su carrera en 1946 y actuó en más de 80 películas antes de retirarse en 2004.

En su trayectoria recibió tres nominaciones al Óscar por sus actuaciones en Champion (1949), The Bad and the Beautiful (1952) y Lust for Life (1956), finalmente recibió un Oscar honorario en 1996.

El padre del actor y director y productor dos veces ganador del Óscar Michael Douglas, originario de Amsterdam, Nueva York, alcanzó el estrellato interpretando a un boxeador despiadado en Champion.

Su naturaleza independiente lo llevó en 1955 a formar su propia compañía de cine independiente, Bryna Productions en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, Douglas fue el primer actor en tomar el control de su carrera de esta manera.

Así lanzó una serie de proyectos junto a otros pioneros como el director Stanley Kubrick, con quien hizo Paths of Glory y Spartacus , películas que presentan dos de las mejores actuaciones de Douglas.

Para Bryna, Douglas también protagonizó The Indian Fighter (1955), The Vikings (1958), Lonely Are the Brave (1962), Seven Days in May (1964) y The Brotherhood (1968).

Estuvo casado en dos ocasiones. Entre 1943 y 1951 estuvo casado con Diana Dill, con quien tuvo a sus hijos, el actor Michael Douglas y el productor Joel Douglas.

En 2019 Kirk Douglas celebró el cumpleaños 100 de su esposa Anne Buydens.

En 1954 se casó con la productora alemana Anne Buydens, con quien Kirk estuvo unido en matrimonio hasta su muerte. La pareja procreó a Peter y Eric Douglas.