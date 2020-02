Hondureños pagan a hechiceros hasta L20,000 por un "amarre" de amor

San Pedro Sula, Cortés.

"¿Estás cansado de buscar ayuda y jamás te dieron resultados? hoy es el día que cambiará tu vida, amarro, someto, atraigo, amanso y te entrego dominando a quien tú quieras. Te ayudo si sufres de amor no correspondido, problemas en el hogar con tu pareja, deseas limpias, viajes, levanto cosechas y prospero finanzas", son parte de algunos anuncios que publican diversos espiritistas para atraer nuevos clientes en Honduras.

Muchos tienen conceptos distintos sobre las personas que practican el espiritismo, consideran que es un negocio, una estafa o una religión.

En las principales ciudades de Honduras, y sobre todo, en los lugares del interior, esta práctica es común. La acción de leer tarot o cartas, los puros, la mano u otra actividad denominada oscura, es realizada en su mayoría por adultos y ancianos. Estas personas ofrecen remedios caseros, numerosos servicios de certilegios y predicciones.

¿Qué es un "amarre" de amor? Es un tipo de conjuro, que según algunas tradiciones folclóricas, es capaz de generar sentimientos de amor hacia la persona que lo realiza. Los "amarres" de amor son comunes en muchas culturas latinoamericanas y caribeñas, donde se mezclan con elementos de vudú y otras tradiciones locales.

Diario LA PRENSA hizo un recorrido en algunos puntos de Choloma y mercados de San Pedro Sula, donde se pudo constatar de algunos sitios que tienen en su interior polvos, aguas "mágicas", velas y santos para detener al hombre o mujer de sus sueños, aumentar sus ingresos económicos, hacerse exitoso o lograr lastimar a sus enemigos.

Ni el bien ni el mal, ni el amor ni la muerte son imposibles, según sus practicantes, ellos dicen ayudar en problemas de amor, traer a toda persona que esté lejos y mencionar qué le depara el futuro a la persona.

Ven dinero y Hala hala son de los más usados por espiritistas para lograr sus objetivos.

Un cartista que trabaja en el mercado Medina Concepción reveló que durante sus 16 años de experiencia "ha ayudado" a futbolistas, personal de Gobierno y hasta médicos a través de limpiezas espirituales para sanar el estrés.

"Al mes yo recibo unas 200 personas, con un rango de edad entre 21 y 87 años, y cobro 100 lempiras por cada consulta que dura entre 15 a 20 minutos. Vienen también por problemas económicos, enfermedades que los han atacado y porque quieren saber que les sucederá en el futuro, he allí cuando usamos este don, trabajamos con la energía del universo y utilizamos santos como intermediarios", detalló el cartista, quien determinó omitir su nombre.

Se aprovechan de la ingenuidad y necesidad

LA PRENSA conversó vía teléfono con algunos de ellos: el primero dijo vivir en el barrio Barandillas de San Pedro Sula, tener habilidades para ayudar a conquistar el amor de cualquiera, dar suerte, limpiar todo mal y provocar viajes.

"Para el proceso tengo que leer cartas del tarot, allí me mostrará todo, el pasado, presente y futuro. Hago amarres y los materiales cambian porque cada uno tiene diferente aura, los precios pueden ser de 900 lempiras, 3,000 lempiras, 10,000 lempiras o más", aseguró.

Peticiones comunes y precios genéricos brindados por espiritistas en San Pedro Sula y alrededores 1. Consulta y procedimiento para ejecutar un "amarre" La cantidad ronda los 20,000 lempiras. 2. Consulta para conocer un mal que aqueja y provocar daño Desde 200 lempiras hasta 50,000 lempiras 3. Limpieza espiritual y apoyo a cualquier dolencia Alrededor de 300 lempiras y venta de remedios caseros 4. Apoyo para hacer prosperar los negocios y las finanzas Unos 300 lempiras y venta de aceites "mágicos" en el local de trabajo y donde se sitúa el dinero 5. Conocer su futuro Entre 50 a 100 lempiras por consulta

"Las cartas me dirán el tiempo que tardará para que se concrete el amarre, las personas que deseen pueden pagarme en el lugar, traer 300 lempiras para la consulta y con gusto las atiendo", expresó el hombre.

Otro practicante indicó que "la ayuda que ofrezco es personal, me tiene que llamar un día antes por el cupo, se hacer suerte, amor, viajes, negocios, limpias y amarres. No le voy a cobrar el trabajo, usted al mirar el resultado contundente me agradecerá, esto lo hago con el fin de darle a entender que el que sabe sabe y no necesita cobrar".

Estas botellas tienen un valor promedio de 35 lempiras en algunos mercados de San Pedro Sula.

"Mis consultas andan en 200 lempiras, puede ser de manera personal o por celular, si ese llega a ser el caso, solo me envía una recarga de 200 lempiritas a mi número, hacemos un estudio de su problema y miramos cómo le ayudamos primeramente Dios, hermanito", agregó.

Un tercero respondió de manera hermética, "a mí solo me dice el día en que me pueda visitar, no puedo dar detalles así por teléfono, atiendo los viernes, sábado y domingo en El Progreso, hago lo que usted quiera, personalmente hablamos".

"Aquí terminamos con la enfermedad, cuesta 500 lempiras la consulta para conocer el diagnóstico y el procedimiento 5,000 lempiras. Normalmente pasamos las hierbas por las partes dañadas del cuerpo y otras cosas que no podemos revelar porque solo es en la intimidad con el cliente. La gente piensa que uno está sustituyendo al doctor, pero no es así, lo que sí es cierto es que hay cosas que ellos no las pueden explicar, no tienen tratamiento porque no es algo físico, simplemente es alguien que ha mortificado con algún mal", describió doña Petrona, una santera radicada en Choloma.

La lectura de cartas es una práctica muy común entre los espiritistas.

"Pido perdón"

Cecilia, una sampedrana que practicó ocultismo por más de 15 años, relató en entrevista que se retiró de eso en 2015 para apegarse al cristianismo y ahora pide perdón a todos los que atendió en su momento. "Debo reconocer que no existe nadie con don de leer cartas o algo así, durante mi experiencia puedo decir que llegaban tanto hombres como mujeres y por cuatro motivos: amor, salud, dinero y poder", recordó.

"En algunas cosas es fácil adivinar, solo se necesita concentración y observar bien el cliente, éste muchas veces no se da cuenta que está diciendo indirectamente lo que uno quiere saber, se usa mucho la imaginación y atención a los detalles", enfatizó.

Las consultas pueden tardar hasta 20 minutos, según espiritistas, todo depende del nivel de complejidad del caso.

La exespiritista explicó que con el tiempo se obtiene la habilidad de "pescar" o conseguir información de la persona de forma indirecta, luego el vidente o adivino le vuelve a mencionar los datos, pero con otras palabras, de tal manera que parezca natural y que todo se deriva de la lectura de las cartas o la mano y no del cliente.

La mujer también detalló que los espiritistas mueven las cartas del tarot con una rapidez increíble, de tal manera que hipnotiza al cliente. Ellos mantienen de manera secreta listados con las identidades de todas las personas que los llaman para consulta o quienes asisten a ser parte del ritual, de esa manera van estructurando un historial y ya ahora con las redes sociales los buscan para conocer más de su vida, es algo que ellos denominan "lectura caliente".

Un negocio redondo y un engaño

Varias víctimas mencionaron que han entregado miles de lempiras a cambio de apoyo en su situación laboral, amorosa y económica, en algunos casos ya no vuelven a saber de ellos y no los denuncian por temor a represalias.

LA PRENSA dialogó con algunos sampedranos que señalaron a quienes practican el espiritismo, como "estafadores", "todo empieza cuando uno va a las casas, piden dinero de entrada para ser limpiado, yo caí y entregué alrededor de 20,000 lempiras por todo en consultas y peticiones que supuestamente me iban a cumplir con una mujer que nunca me correspondió".

Un rechazo

Luis Amador, reconocido sacerdote en la zona norte de Honduras, afirmó que dicha práctica es aborrecida por Dios y que las personas deben de alejarse de todo lo relacionado con ello.

Padre Luis Amador

"Hay que reconocer que sí existen personas con ciertas capacidades de tipo psíquico, pero se valen de esto para confundir a los demás, quienes normalmente caen es por ignorancia o necesidad", afirmó el líder religioso.

"Debemos entender que la realidad tiene su propio proceder y no podemos manipularla a nuestro antojo, hay procesos que debemos pasar, como humanos no tenemos la capacidad de buscar atajos para querer que un problema de arregle, por ello debemos buscar a Dios, ya que es quien interviene de forma sobrenatural en medio del plano natural", expresó el párroco de la iglesia La Guadalupe.

La Iglesia considera que el siglo XXI está cargado de esoterismo, ocultismo, adivinación y magia que atrae como imán a la gente. Diversos estudios en el mundo han detallado que aunque muchos miren la santería y otras prácticas relacionadas como una especulación, hay una buena parte que cree mucho en ellas.

Desde hace varios años es normal que lleguen personas de todos los niveles económicos a que les lean el futuro, es por eso que las ganancias de algunos espiritistas son jugosas en ciertos casos, pues tienen paquetes que parecen ser atractivos, pero que al final se convierten en una estafa.

Buscan lucrarse

En tanto, Elfren Matute, máster en Finanzas, mencionó a LA PRENSA que "el éxito solo se logra a través del trabajo constante, más allá de buscar la magia, creo que hay una necesidad del ser humano de ser exitoso, pero debemos tener cuidado porque muchas veces estamos desesperados de saber qué nos depara el futuro y buscamos a estas personas (espiritistas) que solo se aprovechan, no se dan cuenta que este es un negocio y el único fin es obtener ganancias a punta de mentiras".

Economista Elfren Matute

"Es necesario plantearse nuevas metas, volver al inicio, las personas pagan un dinero a espiritistas y al final es para que les digan algo que quieren escuchar. Todos deseamos saber que nos va a ir bien en la vida, pero eso solo se alcanza en base a los objetivos que uno tiene, hay que trabajar duro, cuidar los pocos recursos económicos que se tienen en lugar de gastarlos sin necesidad, es necesario fortalecer nuestras finanzas", concluyó Matute.