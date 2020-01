Alejandro Giammattei toma la batuta de Guatemala confiado en cambiar el rumbo

Ciudad de Guatemala.



El médico y cirujano retirado Alejandro Giammattei Falla fue investido este martes como presidente de Guatemala por un período de cuatro años, en una ceremonia que contó con la presencia de seis jefes de Estado, y en la que aseguró que intentará enderezar el rumbo del país.



Giammattei Falla, de 63 años, recibió la banda presidencial de manos del mandatario saliente, Jimmy Morales Cabrera, en un acto celebrado en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de Ciudad de Guatemala.



"Permítanme que le hable a los verdaderos protagonistas del día de hoy, los que no están en esta gran sala, pero que hoy los tengo más presentes que nunca: gracias al pueblo de Guatemala", dijo Giammattei Falla al inicio de su discurso de toma de posesión.



El nuevo presidente relató que a lo largo de su vida le ha tocado "ver la muerte de frente" y que fue así como aprendió "a servir a los demás".



"Hoy más que nunca sé que debo luchar sin descanso por entregar dentro de cuatro años un legado de prosperidad y de progreso. Esto incluye recuperar la confianza en las instituciones del Estado, que se ha perdido por la corrupción", añadió.

El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, saluda junto a su hija Ana Marisela Giammattei tras tomar juramento en el acto de investidura celebrado en el Teatro Nacional en Ciudad de Guatemala.

Giammattei anunció como una de sus primeras medidas la promoción de una iniciativa de ley para declarar a las pandillas "como lo que son, grupos terroristas", y habló además de una "reforma educativa".



También antepuso como prioridad de su Administración la lucha contra la desnutrición.



Giammattei tomará la batuta de un país gobernado los últimos cuatro años por Jimmy Morales Cabrera, cuya Administración fue catalogada el pasado lunes por el mismo Giammattei como "un desperdicio".



La tarea se anticipa cuesta arriba para Giammattei en un país con los peores índices del continente en áreas trascendentales para el desarrollo humano acuerdo a organismos internacionales: último en desnutrición infantil crónica, penúltimo en inversión pública en educación y arriba solamente de Nicaragua, Haití y Venezuela en cuanto a corrupción.



Guatemala es, además, una de las diez naciones más violentas del planeta y casi el 60 por ciento de sus 16 millones de sus habitantes son pobres, en su mayoría indígenas. Uno de cada cuatro, además, vive bajo el umbral de pobreza extrema.

El nuevo vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, toma juramento durante la investidura del nuevo presidente, Alejandro Giammattei.

Con atraso

La cancillería de la Administración de Morales Cabrera, a cargo de la organización de la ceremonia del traspaso de mando, confirmó el domingo la presencia de 12 jefes de Estado y 50 delegaciones este martes.

Sin embargo, finalmente serían solo seis los presidentes que llegaron a Guatemala para felicitar a Giammattei Falla.



Los gobernantes de Honduras y El Salvador, Juan Orlando Hernández y Nayib Bukele, respectivamente, arribaron el pasado lunes a Guatemala, al igual que su colega colombiano, Iván Duque, quien aterrizó en el aeropuerto internacional La Aurora al filo de la medianoche.



Danilo Medina, de República Dominicana y Laurentino Cortizo, de Panamá, llegaron a Guatemala el martes, horas antes de la ceremonia, de la misma manera que el mandatario de Ecuador, Lenín Moreno.



El acto de toma de posesión inició con varias horas de retraso y empezó casi al final de la tarde cuando arribaron al lugar el presidente electo y el saliente, Jimmy Morales Cabrera.



Giammattei es el undécimo presidente en tomar posesión desde la instauración de la democracia en Guatemala en 1986.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa, Ana García, asistieron a la toma de posesión del presidente Alejandro Giammattei.

Larga jornada

El día fue largo para Giammattei, quien sostuvo al menos seis encuentros bilaterales antes de su investidura en un hotel de la ciudad. Los canales de comunicación del nuevo presidente confirmaron cónclaves con Nayib Bukele e Ivan Duque, entre otras delegaciones.



Giammattei también se reunió durante la jornada vespertina con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y con la presidenta del senado español, Pilar Llop Cuenca, quienes asistieron a la investidura en representación de sus países.



La relación con Estados Unidos será vital para el Gobierno de Giammattei, pues las remesas que mes a mes envían los guatemaltecos desde el país norteamericano prácticamente ya sostienen al país al mismo nivel que las exportaciones.



Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo en 2019 que convirtió a la nación centroamericana en "tercer país seguro", una figura mediante la cual EE.UU. está autorizado para enviar migrantes salvadoreños y hondureños deportados a Guatemala.





Por su posición geográfica, Guatemala también es utilizado como puente para el tráfico de drogas procedentes de Sudamérica y un alto porcentaje de los narcóticos que se consumen en EE.UU. pasan por la nación centroamericano.



El nuevo presidente, quien sufre desde hace más de 40 años de una esclerosis múltiple que lo obliga a caminar con muletas, ingresó al Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias este martes con la versión en español de la canción "My way", electa por el mismo mandatario para su arribo.



Giammattei, divorciado, fue acompañado por una de sus hijas, Ana Marcela Giammattei Cáceres. La oficina de comunicación del mandatario no ha confirmado quién ocupará el rol de primera dama.



El nuevo vicepresidente, Guillermo Castillo, fue recibido por su parte con la melodía "Fronteras" de la cantautora guatemalteca Gaby Moreno.



Católico de nacimiento, el médico y cirujano retirado se desempeñó como servidor público en varias décadas de su vida hasta que se lanzó como candidato presidencial por primera vez en los comicios de 2007.



Giammattei no tuvo éxito en las elecciones de 2007, 2011 y 2015, hasta finalmente acreditarse las elecciones de 2019 con la agrupación política Vamos, que este mismo martes se adueñó de la presidencia del Congreso.



El nuevo mandatario es egresado del colegio privado Liceo Guatemala, cuna también de los presidentes Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), Jorge Serrano Elías (1991-1993) y Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), al igual que el actual embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga.