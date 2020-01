Momentos destacados en los Globos de Oro 2020

Los Ángeles, EEUU.

La ceremonia de los Globos de Oro estuvo a la altura de su reputación el domingo, al ofrecer mucho entretenimiento y momentos memorables.

Estos fueron algunos de los momentos destacados de la gala de premiación.

Los chistes ácidos de Ricky Gervais

Cuatro veces había presentado los Globos de Oro y en las cuatro ocasiones el británico soltó numerosos chistes, bromas y dardos que dejaron a más de uno con la expresión torcida o mal sabor de boca, así que su regreso era de lo más esperado de estos premios.

No decepcionó. Hubo chistes sobre pederastia en relación a la cinta papal "The Two Popes", comparó a Joe Pesci (El Irlandés) con Baby Yoda, se rió de la condena de Felicity Huffman, se mofó también del fracaso de "Cats", recordó los escándalos de Harvey Weinstein y criticó la hipocresía del Hollywood más elitista.

"No saben nada del mundo real. La mayoría de ustedes ha pasado menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg", recriminó a las estrellas.

"'Once Upon a Time... in Hollywood' casi duraba tres horas... Leonardo Dicaprio asistió al estreno y, cuando terminó la película, su cita era demasiado mayor para él", dijo en otro de sus golpes más comentados.

"Allahu Akbar"

El actor estadounidense de ascendencia egipcia Ramy Youssef hizo levantar algunas cejas cuando subió al escenario tras ganar el primer Globo de Oro de la noche al mejor actor en una serie de comedia para "Ramy".

"Me gustaría agradecer a mi Dios. Allahu Akbar. Gracias, Dios", dijo el actor musulmán.

Aunque la frase se usa ampliamente en el mundo musulmán, algunos la asocian con el terrorismo yihadista.

Mujeres a votar para defender sus derechos

Michelle Williams instó a las mujeres a salir y votar en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos al recibir su Globo de Oro a la mejor actuación en una miniserie o película para televisión.

"Agradezcan a Dios, o a quien quiera que le recen, que vivamos en un país fundado en el principio de que soy libre de vivir con mi fe y que tú eres libre de vivir con la tuya", dijo a los asistentes.

"Entonces, mujeres, de 18 a 118 años, cuando sea hora de votar, por favor, háganlo en su propio interés".

"Es lo que los hombres han estado haciendo durante años, por eso el mundo se parece tanto a ellos", continuó. "No olviden que somos el conglomerado de votación más grande en este país. Hagamos que se parezca más a nosotros", dijo aludiendo al derecho al aborto legal en EEUU.

"Al borde de la guerra" por Donald Trump

Patricia Arquette también usó su momento en el centro del escenario y de las cámaras el domingo para denunciar la escalada de tensiones con Irán, advirtiendo que Estados Unidos estaba "al borde de la guerra".

"Estoy muy agradecida de estar aquí y celebrar esto, pero también sé que esta noche, 5 de enero de 2020, no vamos a encontrarla en los libros de historia. Veremos un país al borde de la guerra", afirmó Arquette, que se impuso en la categoría de mejor actriz de reparto en una película o miniserie de televisión por "The Act".

"Estados Unidos, un presidente que tuiteó amenazando con 52 bombas, incluidos sitios culturales. Jóvenes que arriesgan sus vidas viajando por todo el mundo. Gente que no sabe si las bombas caerán sobre las cabezas de sus hijos y el continente de Australia en llamas".

La actriz terminó su discurso pidiendo a la audiencia que salga a votar en las próximas elecciones de noviembre.

Estrellas emocionadas

Los premios honoríficos a Tom Hanks y Ellen DeGeneres fueron, probablemente, los momentos más emotivos y tiernos de la velada, con él al borde de las lágrimas hablando de su familia y ella reivindicando el poder que puede tener la televisión para mejorar la sociedad.

Elton John y el compositor Bernie Taupin celebran "52 años de matrimonio" en la industria

Bernie Taupin describió su carrera como compositor con Elton John como un "matrimonio de 52 años", al recibir el Globo de Oro junto al legendario músico británico por la mejor canción original por "(I'm Gonna) Love Me Agai" de la cinta biográfica "Rocketman".

"Esta es una canción que escribimos para una película que trata sobre nuestra relación y es una relación que no sucede mucho en esta ciudad, es un matrimonio de 52 años", dijo Taupin, que arrancó un emotivo aplauso.

Recuerdo a Australia y crisis climática

Muchas estrellas se acordaron hoy sobre el escenario de los incendios que están arrasando Australia: desde Ellen DeGeneres a Cate Blanchett pasando por un Russell Crowe que no estuvo en la ceremonia pero del cual se leyó un discurso cuando ganó el Globo de Oro a actor de una serie limitada por "The Loudest Voice".

"No nos confundamos: la tragedia de Australia se debe al cambio climático. Necesitamos actuar basándonos en la ciencia, mover nuestra fuerza de trabajo a energías renovables y respetar nuestro planeta como el único e increíble lugar que es", leyó Jennifer Aniston en su lugar.

MIRA: Famosos ayudan a víctimas de incendios en Australia

También Joaquin Phoenix, vencedor como mejor actor dramático por la película "Joker", llamó la atención sobre la necesidad de proteger al planeta.

"A veces tenemos que tomar la responsabilidad y hacer cambios y sacrificios en nuestras propias vidas. Espero que podamos hacer eso. No debemos tomar aviones privados a Palm Springs -una localidad cercana a Hollywood- (...). Intentaré hacerlo mejor y espero que ustedes también", señaló.

Brad Pitt y las miradas con Jennifer Aniston

Aunque el reencuentro esperado de Pitt y Aniston en la alfombra no se dio, la pareja vivió un momento cumbre cuando el histrión se hizo el Globo de Oro como mejor actor de reparto por "Once Upon a Time in Hollywood".

Desde su mesa Aniston fue captada viendo con ternura a Brad Pitt, con quien estuvo casada entre 2000 y 2005.

El actor bromeó sobre su vida amorosa diciendo que no se atrevió a llevar a su madre porque no quería que fuera tildada como su nueva conquista, ya que los medios lo relacionan sentimentalmente con toda mujer que se acerca.

Pitt también aprovechó el momento para alabar a su compañero de reparto Leonardo DiCaprio, reconociendo su talento y asegurándola que a diferencia de Kate Winslet en el Titanic, él si hubiera compartido para balsa improvisada para salvarlo.