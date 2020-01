Globos de Oro 2020 todos los ganadores y las sorpresas de la gala

Beverly Hills, EEUU.

Los Globos de Oro celebraron su 77 edición este 05 de enero, abriendo la temporada de premios del 2020 en Hollywood.

Considerados los segundos premios más importantes de la industria, después del Óscar, estos sirven como un termómetro para pronosticar los posibles ganadores en los premios de la Academia, que se entregan el 9 de febrero.

El drama de guerra "1917", del cineasta Sam Mendes, se proclamó este domingo como la mejor película dramática. Mendes también se llevó el Globo a mejor dirección.

Las grandes sorpresas de la noche fue la ausencia de premios para cintas alabadas por la critica como "El Irlandés", "Los dos papas" o "La historia de un matrimonio", todas de Netflix.

Brad Pitt sorprendió al imponerse ante grandes leyendas de Hollywood en la categoria de mejor actor de reparto, ganando la liza a Al Pacino ("El irlandés"), Tom Hanks ("Un buen día en el vecindario"), Joe Pesci ("El irlandés") y Anthony Hopkins ("Los dos papas").

Joaquin Phoenix se llevó a casa el Globo a mejor actor por "Joker", elevando sus posibilidades de llevarse el Óscar por su interpretación del enemigo de Batman.

Los debutantes en la premiación Taron Egerton ("Rocketman") y Awkwafina ("The Farewell") también sorprendieron al llevarse los premios a mejor actor en una comedia o musical en sus primeras nominaciones.

HBO fue la gran ganadora en el apartado de Televisión al llevarse varios premios incluido el de mejor serie por "Succession" y mejor miniserie por "Chernobyl".

Minuto a minuto Globos de Oro 2020

El irreverente Ricky Gervais, quien repitió como anfitrión de los premios, inició pidiendo que no lo criticaran por sus irreverentes chistes llenos de sarcasmo e insensibilidad.

Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon, estrellas de "The Morning Show", para entregar el premio a mejor actor en un musical o comedia serie de comedia a Ramy Youssef por la comedia de Hulu "Ramy".

La estrellas de Apple TV también entregaron el premio a actor para una película de televisión o una serie limitada a Russell Crowe por la producción de Showtime "The Loudest Voice", serie en la que interpreta al malogrado Roger Ailes, fundador de Fox News acusado de abuso sexual en la cadena.

El actor australiano envió un mensaje muy conmovedor referente a los incendios que asolan su país natal en estos momentos.

Sofía Vergara presento el premio a mejor actor de reparto en una película de televisión o miniserie a Stellan Skarsgård por la miniserie de HBO "Chernobyl".

La colombiana también entregó el Globo de Oro a mejor drama de televisión a la producción de HBO "Succession", la que estrenó su primera temporada en 2018.

El premio a mejor actriz en una serie de comedia o musical fue entregado a la británica Phoebe Waller-Bridge por la serie "Fleabag" de Amazon Prime, la producción británica ha venido cosechando varios premios desde el 2019, entre estos el Emmy a mejor comedia.

La película surcoreana "Parasite" ganó el premio a mejor película en lengua extranjera. El cineasta Bong Joon-ho agradeció el galardón en su idioma natal con la ayuda de una traductora.

La actriz Kate McKinnon dio el discurso para presentar el Globo de Oro a Ellen Degeneres, quien fue galardonada por la HFPA con el premio Carol Burnett por su trayectoria en la televisión.

McKinnon, quien es abiertamente homosexual, agradeció a Ellen por ayudar a abrir el camino para la comunidad LGBTQ cuando decidió declararse gay a finales de los 90's.

Brian Cox ganó su primer Globo de Oro a mejor actor de drama por la serie de HBO "Succesion".

Ewan McGregor y Margot Robbie presentaron el Globo de Oro a Quentin Tarantino por el guion de "Once Upon a Time.. in Hollywood", quien dedicó su premio a su esposa Daniella Pick, con quien espera a su primer hijo.

Amy Poehler y Taylor Swift entregaron el premio a mejor cinta animada a "Missing Link", creada por Chris Butler, sobrepasando a grandes producciones como "Frozen 2" o "Toy Story 4".

Gwyneth Paltrow entregó a Laura Dern el Globo de Oro como actriz de reparto por su actuación como la audaz abogada en la cinta de Netflix "La historia de un matrimonio", protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver.

MIRA: Pareja de famosos llenaron de amor la alfombra roja de los Globos de Oro

La pareja de famosos Priyanka Chopra y Nick Jonas entregaron el Globo de Oro a mejor serie de comedia o musical a "Fleabag", transmitida en Amazon Prime. Este es el segundo premio de la noche para la producción británica.

Ansel Elgort y Dakota Fanning entregaron el premio a mejor canción original por "I'm Gonna Love Me Again", parte de la banda sonora de "Rocketman", cinta biográfica del cantante británico Elton John.

Zoë Kravitz y su padrastro, Jason Momoa, entregaron el Globo de Oro a mejor actriz de reparto en una miniserie a Patricia Arquette por su rol en "The Act" de Hulu.

Arquette aprovechó para enviar un mensaje político haciendo referencia a las acciones de Donald Trump que han generado tensión política con Irán.

Olivia Colman se llevó el premio a mejor actriz de una serie dramática por su interpretación como la reina Isabel II en la producción de Netflix "The Crown".

Charlize Theron dio unas palabras para reconocer la trayectoria del actor Tom Hanks, alabando la personalidad del histrión diciendo "él hace del mundo un lugar mejor".

Tom Hanks recibió un premio Cecil B. DeMille por su carrera. El actor derramó lágrimas al agradecer a quienes lo han ayudado en su carrera, incluyendo a su esposa, Rita Wilson, y sus hijos.

Helen Mirren y Antonio Banderas presentaron el premio a mejor director, que fue entregado a Sam Mendes por la cinta de guerra "1917".

Tiffany Haddish y Salma Hayek entregaron a mejores actriz en una miniserie o película para televisión a Michelle Williams por la producción de FOX "Fosse/Verdon", la actriz habló sobre la libertad de las mujeres para elegir sobre su cuerpo, haciendo referencia al aborto legal, que ha sido rebatido por la actual adminitración de Trump.

El Globo de Oro fue a mejor miniserie fue para "Chernobyl", la superproducción que HBO lanzó después de concluir el ciclo de la exitosa "Game of Thrones".

Paul Rudd y Jennifer López presentaron el premio a mejor banda sonora, que fue entregado a la compositora Hildur Guðnadóttir, por su trabajo en la exitosa película de DC Comics "Joker", protagonizada por Joaquin Phoenix.

Brad Pitt ganó su segundo Globo de Oro por su actuación como actor de reparto en la cinta de Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood".

El galán dijo sentirse honrado al ganar en la categoria donde competia con otras estrellas como Al Pacino, Tom Hanks, Joe Pesci y Anthony Hopkins.

Pitt agradeció a Tarantino y a su co protagonista Leonardo DiCaprio, añadió con ironía que le hubiera gustado llevar a su madre con él, pero no lo hizo porque temió que dijeran que era su nueva conquista.

Chris Evans y Scarlett Johansson entregaron a Taron Egerton su primer Globo de Oro a mejor actor en una comedia o musical por su caracterización de Elton John en la cinta "Rocketman".

Awkwafina fue otra primeriza en llevarse un Globo de Oro a mejor actriz en una comedia o musical por su rol en la cinta "The Farewell".

Pierce Brosnan y Will Ferrel entregaron el Globo de Oro a la mejor comedia o musical por "Once Upon in Hollywood", de Quentin Tarantino.

Glenn Close, ganadora a mejor actriz en 2019, entregó el premio a mejor actor a Joaquin Phoenix por su alabada interpretación en "Joker".

Rami Malek, ganador a mejor actor en 2019, entregó el premio a mejor actriz en un cinta de drama a Renée Zellweger por su iterpretación de Judy Garland en la cinta biografica "Judy".

Sandra Bullock cerró la noche entregando el Globo de Oro a mejor película al drama de guerra "1917", dirigido por Sam Mendes, quien también ganó el premio a mejor director.

Alfombra roja

Los fanáticos disfrutaron de una alfombra roja llena de celebridades como Jennifer López, Jennifer Aniston o Taylor Swift, que lucieron extravagantes diseños.

FOTOS: Derroche de glamur y excentricidad en los Globos de Oro 2020

Lista de nominados a los Globos de Oro 2020

Esta es la lista de los nominados a las categorías principales de la edición 77 de los premios Globos de Oro.

Cine

Mejor película, drama

"1917" GANADORA

"El irlandés"

"Guasón"

"Los dos papas"

"Historia de un matrimonio"

Mejor película, musical o comedia

"Dolemite"

"Entre navajas y secretos"

"Jojo Rabbit"

"Había una vez en Hollywood" GANADORA

"Rocketman"

Mejor actor, drama

Adam Driver, "Historia de un matrimonio"

Joaquin Phoenix, "Guasón" GANADOR

Antonio Banderas, "Dolor y gloria"

Christian Bale, "Contra lo imposible"

Jonathan Pryce, "Los dos papas"

Mejor actriz, drama

Renee Zellweger, "Judy" GANADORA

Cynthia Erivo, "Harriet"

Scarlett Johansson, "Historia de un matrimonio"

Saoirse Ronan, "Mujercitas"

Charlize Theron, "El escándalo"

Mejor actor, musical o comedia

Daniel Craig, "Entre navajas y secretos"

Roman Griffin Davis, "Jojo Rabbit"

Leonardo DiCaprio, "Había una vez en Hollywood"

Taron Egerton, "Rocketman" GANADOR

Eddie Murphy, "Dolemite"

Mejor actriz, musical o comedia

Awkwafina, "The Farewell" GANADORA

Ana de Armas, "Entre navajas y secretos"

Cate Blanchett, "¿Dónde estás Bernadette?"

Beanie Feldstein, "La noche de las nerds"

Emma Thompson, "Ellas mandan"

Mejor actor de reparto

Al Pacino, "El irlandés"

Brad Pitt, "Había una vez en Hollywood" GANADOR

Tom Hanks, "Un buen día en el vecindario"

Joe Pesci, "El irlandés"

Anthony Hopkins, "Los dos papas"

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates, "Richard Jewell"

Annette Bening, "Reporte clasificado"

Laura Dern, "Historia de un matrimonio" GANADORA

Jennifer Lopez, "Estafadoras de Wall Street"

Margot Robbie, "El escándalo"

Mejor director

Bong Joon-ho, "Parásitos"

Sam Mendes, "1917" GANADOR

Todd Phillips, "Guasón"

Martin Scorsese, "El irlandés"

Quentin Tarantino, "Había una vez en Hollywood"

Mejor película de habla no inglesa

"Parásitos" (Corea del Sur) GANADORA

"The Farewell" (EEUU-China)

"Retrato de una mujer en llamas" (Francia)

"Les miserables" (Francia)

"Dolor y gloria" (España)

Mejor película animada

"Toy Story 4"

"Frozen II"

"Cómo entrenar a tu dragón 3"

"Missing Link" GANADOR

"El Rey León"

Televisión

- Mejor serie, drama

"Big Little Lies"

"The Crown"

"Killing Eve"

"The Morning Show"

"Succession" HBO GANADORA

Mejor actor, drama

Brian Cox, "Succession" GANADOR

Kit Harington, "Game of Thrones"

Rami Malek, "Mr. Robot"

Tobias Menzies, "The Crown"

Billy Porter, "Pose"

Mejor actriz, drama

Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Olivia Colman, "The Crown" GANADORA

Jodie Comer, "Killing Eve"

Nicole Kidman, "Big Little Lies"

Reese Witherspoon, "The Morning Show"

Mejor serie, musical o comedia

"Barry"

"Fleabag" GANADORA

"El método Kominsky"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"The Politician"

Mejor actor, musical o comedia

Michael Douglas, "El método Kominsky"

Bill Hader, "Barry"

Ben Platt, "The Politician"

Paul Rudd, "Living With Yourself"

Ramy Youssef, "Ramy" GANADOR

Mejor actriz, musical o comedia

Christina Applegate, "Dead to Me"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Kirsten Dunst, "On Becoming a God in Central Florida"

Natasha Lyonne, "Muñeca rusa"

Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag" GANADORA

Mejor miniserie o película para TV

"Catch 22"

"Chernobyl" GANADORA

"Fosse/Verdon"

"The Loudest Voice"

"Inconcebible"

Mejor actor, miniserie o película para TV

Christopher Abbott, "Catch 22"

Sacha Baron Cohen, "The Spy"

Russell Crowe, "The Loudest Voice" GANADOR

Jared Harris, "Chernobyl"

Sam Rockwell, "Fosse/Verdon"

Mejor actriz, miniserie o película para TV

Kaitlyn Dever, "Inconcebible"

Joey King, "The Act"

Helen Mirren, "Catherine the Great"

Merritt Wever, "Inconcebible"

Michelle Williams, "Fosse/Verdon" GANADORA

Películas más nominadas

"Historia de un matrimonio" -- 6

"El irlandés" -- 5

"Había una vez en Hollywood" -- 5

"Guasón" -- 4

"Los dos papas" -- 4