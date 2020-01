Fiscalía de EEUU se opone a revisar la sentencia contra Fabio Lobo

Nueva York.

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York manifestó en las últimas horas su rechazo a la moción presentada por Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), para anular el juicio que resultó en una sentencia de 24 años para el hondureño condenado por narcotráfico.

En su moción, presentada el 24 de octubre de 2019, Lobo explicaba cinco argumentos por los que consideraba que su proceso no había sido todo lo justo e imparcial que debía ser.

Entre los argumentos presentados, Lobo alega que (1) su defensor fue inefectivo al no objetar los datos de la Comisión de Sentencia durante la consulta de la sentencia ante la Corte; (2) que su defensa fue inefectiva al no objetar las averiguaciones de la Corte al momento de la sentencia, de acuerdo con lineamientos legales aplicables; (3) que su defensa fue inefectiva por dar consejo supuestamente inexacto sobre la exposición de la sentencia en relación con su declaración de culpabilidad; (4) que su defensa no fue efectiva al no poder obtener cierta información supuestamente relevante y (5) que su condena y sentencia debe ser evacuada con base en un precedente legal establecido por la Suprema Corte de los Estados Unidos (Rehaif contra Estados Unidos).

En un extenso documento, la Fiscalía rechazó punto por punto y pidió a la Corte que la moción sea desestimada al carecer de méritos.