Cyber Monday: Siete consejos para compras seguras

Madrid, España

Este lunes es el "Cyber Monday" y, aunque adquirir productos en la web está a la orden del día, conviene recordar unos principios básicos para que sean, sobre todo, seguras.

Comprar en páginas web y aplicaciones oficiales o de confianza; usar conexiones seguras; ser conscientes de los datos que proporcionamos; pagar con tarjeta de crédito -si es específica para transacciones "online" mejor- y desconfiar de los grandes chollos son algunas de las máximas a tener en cuenta.

La AEPD recomienda pensar si se debe comprar en una tienda " online " que no identifica al responsable del tratamiento de datos, su dirección y contacto, condiciones de venta, devoluciones o reclamaciones y referencias legales.

En la red hay clones de páginas oficiales que son difíciles de detectar y que pueden aprovechar para introducir algún virus, por eso, la firma de ciberseguridad Entelgy recomienda escribir la dirección directamente en el navegador (mejor no hacer clic en enlaces) y, una vez más, comprobar que aparece "https" -no "http"- junto al símbolo de un candado.

3 La fecha de vencimiento noo es una buena contraseña

Cada vez son más la páginas y apps que exigen un registro con contraseña. En ese caso, lo mejor es que estén formadas por números, letras y caracteres especiales, sin datos que se puedan deducir fácilmente (fechas de cumpleaños o aniversarios), y nunca compartirlas.

No solo se trata de tener una contraseña robusta, sino que la empresa de seguridad Proofpoint, aconseja que no se use la misma para más de una cuenta y recuerda la existencia de administradores de contraseñas.