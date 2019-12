Concierto de Slipknot y Evanescence termina en caos en festival musical KnotFest

México.

La cancelación de las bandas de rock Evanescence y Slipknot degeneró en violencia en el KnotFest Meets ForceFest, un festival de música rock en México.

Según Reforma la suspensión de los conciertos se hizo después cuando que los fanáticos tuvieran que esperar más más de cinco horas en el lugar.

La banda estadounidense liderada por Amy Lee era la penúltima estelar del cartel de ayer 30 de noviembre, que cerraría el grupo anfitrión, Slipknot, en su debut en la Ciudad de México, que se esperaba hacia la madrugada de hoy domingo.

Fanáticos responden con violencia

Después de varias horas de espera los fanáticos incendiaron instrumentos y destruyeron amplificadores en el escenario principal del Knotfest Meets Forcefest.



El enojo de la gente, que desde las 21:00 horas esperaba ver a Evanescence y a las 23:00 a Slipknot, estalló en la madrugada, casi a las 2:00 horas, cuando varios se acercaron al escenario y comenzaron a vandalizar.

La expresión del disgusto comenzó como rechiflas a los elementos de seguridad, pero casi de inmediato las personas comenzaron a arrojar objetos al escenario hasta que algunos decidieron subir y destruir cosas.



Eran cientos todavía presentes y sólo algunos arremetían por la frustración contra los objetos, pero eso fue suficiente para desatar caos.





"¡Somos más que ustedes, cul***s!" y "¡Ahora sí nos quieren calmar!", le gritaba el público a los miembros del staff que trataban de contener la ira, aunque al verse superados preferían dejarlos seguir.



Cerca de cinco personas saltaron al escenario y desde ahí arrojaron la batería, regalaron las baquetas y hasta jugaron con los micrófonos antes de que la seguridad tratara de repelerlos con extintores.

Abajo, otros levantaron las protecciones de los cables y trataron de arrancarlos, antes de concluir su acto al prender fuego a la batería ya abajo del escenario, pues en ningún momento se anunció la cancelación a través de los altavoces.

Decepcionan a fanáticos por problemas técnicos

Un portavoz explicó que los atrasos se debieron a problemas técnicos y que trataban de solucionar los problemas.

A través de sus Instagram Oficial Knotfest México avisó que Slipknot tocará mañana, sin embargo, no dieron explicación sobre si habrá reposición del show de Evanescence.

Por su parte la banda Evanescence se disculpó con sus fans con un video publicado en su cuenta de Instagram, en donde resaltan que su ausencia se debió a temas de seguridad en el lugar.

"Ciudad de México estamos muy decepcionados de que no hubiéramos podido tocar hoy en el KnotFest. Las últimas bandas no pudieron tocar por temas de seguridad con las cercas de seguridad y no era algo que pudiera arreglarse.", expresa Amy Lee en el video junto al resto de integrantes de la agrupación.

"No sabemos cómo, pero de alguno manera nos enmendaremos con ustedes. Los amamos", concluye.

"Estoy bastante decepcionado porque principalmente venía a ver a ambas bandas (Slipknot y Evanescence). Como vengo para verlos a ellos, creo que sí me esperaré", compartió Ángel Barrera, de 23 años.

Otros fans se mostraron también molestos porque, por esperar, perdieron la oportunidad de ver a otros grupos que tocaban simultáneamente en los escenarios Tecate, Monster y Prudence.

"Vengo de ver a Carcass y dieron un show chingón, sensacional, pero nos salimos para ver a Slipknot, que según ya iba a empezar, y nada. Dejamos a mitad el show para nada", comentó Alexa Rodríguez, de 26 años y quien llegó de San Luis Potosí al festival.