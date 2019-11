Air Europa abre segunda frecuencia de vuelo entre España y Honduras

San Pedro Sula, Cortés.

A partir de este martes la aerolínea española Air Europa aumentará sus operaciones en Honduras con un segundo vuelo semanal en la ruta Madrid-San Pedro Sula-Madrid, informaron autoridades del Gobierno hondureño y ejecutivos de la compañía aérea que comenzó a operar en el país en marzo de 2017.

A eso de las 5.45 am de hoy arribó al aeropuerto Ramón Villeda Morales un vuelo con 215 pasajeros en un Air Bus 330-200 con procedencia de Madrid,España, y en él venían una gran cantidad de hondureños que viven en el país europeo y algunos turistas que llegan a Honduras para disfrutar de las bellezas naturales del país.



Para saber Desde 2017 que se inició la conectividad aérea directa por medio de Air Europa, desde España y Honduras, han viajado más de 67,000 pasajeros, una cantidad que se estima se incrementará de manera notable con los dos vuelos a la semana en los siguientes meses.

Entre estos 215 pasajeros venía Ericka Gabriela Valle, una hondureña que trabaja en Zaragoza, España desde hace 8 años. "Vine por siete días a mí tierra, me voy en el viaje del próximo jueves y es muy interesante que tengamos la posibilidad de contar con dos viajes ahora".

Valle es originaria de Talanga y consideró el vuelo como muy cómodo y lo recomendó a todos los hondureños que están en Europa y se van a ahorrar dinero y tiempo para viajar hasta Honduras.

Igual criterio fue el expresado por Jesús Vélez, un español radicado en Santander y casado con la hondureña Rina Molina, pareja que llegó a San Pedro Sula de vacaciones por 15 días y consideró la segunda frecuencia del vuelo directo "como una interesante opción por la comoidad, el precio y el hecho de llegar a Honduras en tan solo 12 horas".

-Sobre segunda frecuencia-

El gerente Comercial de Air Europa para Panamá y Centroamérica, Carlos Conde, explicó que “la empresa está en pleno proceso de expansión y dados los buenos resultados de la ruta se decidió incrementar la oferta en un vuelo adicional a la semana”. Además de incrementar la llegada de turistas y facilitar el transporte aéreo de miles de hondureños que residen en España.

Nota relacionada: Más de 400 pasajeros confirmados en segundo vuelo de Air Europa

“Era un anhelo del mercado y esto a su vez amplía las posibilidades de dinamizar la oferta y atender otros segmentos de mercado como el corporativo”, añadió. En cuanto a las condiciones que se analizaron para aumentar un vuelo más, Conde explicó que “en línea general se evalúa el desempeño de los vuelos, la demanda de los pasajeros y la ocupación”.

Detalló que “estamos operando con aviones Airbus 330-200 ó 330-300, dependiendo de la temporada. Los aviones modelo 200 tienen capacidad de 274 (pasajeros) en económica y 22 en business, y el modelo 300 tiene capacidad de 388 asientos solo en clase económica”.

-Confianza en Honduras-

Preguntado respecto a si Air Europa confía en Honduras y en las políticas del Gobierno que buscan favorecer un mejor clima de negocios y crear condiciones para que más aerolíneas operen o aumenten sus vuelos, Conde respondió que “la industria de la aviación apuesta por aquellos países que favorecen el establecimiento de sus operaciones a través de políticas que faciliten las mismas”.

Conde indicó que “destacan que en la última década la conectividad de la región ha mejorado 42% y se ha anunciado la apertura de 251 nuevas rutas para 2019, y que la alineación entre Gobierno e industria es clave para continuar desarrollando la conectividad”.

-Frecuencia de los vuelos-

Según Conde, a partir de hoy Air Europa volará dos veces por semana; es decir, los martes y jueves. El vuelo saldrá de Madrid a las 01:35 am (hora española) y llegará a San Pedro Sula a las 06:55 am (hora local). De retorno saldrá de San Pedro Sula a las 11:30 am y llegará a Madrid a las 04:50 am. Esto en horario del invierno español hasta el 21 de marzo del 2020.

Respecto a la posibilidad de operar en el futuro aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua, Conde manifestó que “hemos recibido información acerca de la nueva terminal y estamos en proceso de evaluación de las condiciones ofrecidas del mercado de Honduras y de nuestro plan de expansión".

-Más de 70,000 pasajeros-

El comisionado Presidencial de Turismo Social y Conectividad Aérea, Emilio Silvestri, dijo que “comenzamos hace dos años, en marzo del 2017 y hasta ahora llevamos más de 70,000 pasajeros que han cubierto las dos rutas: de San Pedro Sula a Madrid y de Madrid a San Pedro Sula”.

Silvestri aseguró que para el vuelo de este martes hubo 200 pasajeros confirmados de Madrid a San Pedro Sula y 246 de regreso. El funcionario señaló que “ha sido una buena oportunidad tanto para hondureños como para los turistas españoles”.

“Para aquellas personas que han migrado a España buscando oportunidades de trabajo, este vuelo, además de ser mucho más barato, les permite traer más equipaje y directo de Madrid a San Pedro Sula", apuntó.

-Oportunidad de potenciar distritos turísticos-

La titular de Turismo en Honduras, Nicole Marrder, consideró que un segundo vuelo de Air Europa significa la posibilidad de presentar nuevas ofertas y propuestas de turismo en el país.

Señaló que “permite también una conectividad para el turismo de negocios viniendo de Europa hacia Honduras”.

“Air Europa ha visto la necesidad de ampliar una segunda frecuencia, no solo es una muestra de que el turismo se está abriendo nuevos espacios en el país y a nivel internacional, sino que también es la confianza que Air Europa tiene en seguir operando en Honduras y seguir invirtiendo”, aseveró Marrder.

Marrder adelantó que se han iniciado “las negociaciones con nuevas aerolíneas, especialmente preparándonos para la apertura de Palmerola. Sabemos que las negociaciones con las aerolíneas no son de la noche a la mañana, sino que se requiere una negociación de bastante tiempo preparando el ambiente necesario”.

La secretaria de Turismo aseguró que se encuentra sosteniendo reuniones en Alemania con representantes de Aeropuertos de Múnich para definir planes de capacitación y una estrategia para ir preparando tanto a Tegucigalpa para la transición de un aeropuerto fuera de la ciudad como a Comayagua, la ciudad más cercana a Palmerola, para que estén mejor preparadas “para este impacto positivo que va a ser para ambas ciudades”.