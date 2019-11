Pedro Troglio: “Hoy somos un desastre, los peores y yo soy el peor entrenador del país”

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio salió el frente para ponerle el “pecho a las balas”. El entrenador argentino dio la cara luego de la dolorosa eliminación del Olimpia contra el Deportivo Saprissa en la Liga Concacaf y asegura que “me duele en el alma porque soñaba con ganar todo”.

El cuadro blanco regresó al país tras la noche de terror vivida en Costa Rica, el plantel se trasladó de inmediato al estadio Nacional y ahí se detuvo Troglio para atender a los medios de comunicación. Adelantó que de ahora en adelante solo hablará cuando su equipo pierda. "Yo hablo hoy y cuando pierda, nada más. Así que tienen que rogar a Dios que pierda todos los partidos", soltó.

"Esto es una vergüenza deportiva para nosotros, no una vergüenza nacional, eso es otra cosa", dijo el técnico sudamericano. "A mí no me molesta lo que digan, de estos golpes he tenido 100 y he tenido otras 100 batallas ganadas, a mí no me afecta, yo estoy entero porque estas las he vivido todas. Me duele en el alma porque soñaba con ganar todo y me duele como se dio. Estoy satisfecho con mi grupo, hemos tenido seis minutos fatales y hasta el minuto 44 (del segundo tiempo), lógicamente cuando perdes pueden decir y analizar cualquier cosa, pero yo estoy conforme con mis jugadores", agregó.

¿Dónde pasó el error del Olimpia?

"He hecho lo que tenía que hacer, acá el fútbol es muy sencillo. Ayer el partido estaba terminado, en un tiro libre la clavan en un ángulo, tuvieron vida, tuvieron cinco minutos más, cometimos una equivocación y nos hicieron el cuarto. Fuimos dominantes acá y fuimos dominados un momento allá. Cuando jugas finales y semifinales de campeonato local o afuera, es una línea muy fina, empezas ha encontrarte con los mejores y podes ganar o perder. El otro día River no pateó un tiro al arco contra Boca en La Bombonera, en la ida le generó 20 situaciones de gol. El fútbol es muy fino, no estábamos enfrentando al último de la Concacaf, hemos conseguido un objetivo que es ir a la Concachampions y hemos tenido la lástima de no llegar a la final y ahora nos queda la Liga".

Tener una ventaja, anotar un gol todavía en Costa Rica...

"Lógicamente y claro que fue lastimoso, todos estamos dolidos, todos nos vimos clasificados en un momento, después del gol (de Jorge Álvarez) y hasta el minuto 44 (del segundo tiempo) el partido estaba controlado, pero lamentablemente pasó y ahora hay que pensar en el domingo en el campeonato y nosotros aguantar la que venga. Hoy somos un desastre, los peores, yo soy el peor entrenador del país y del mundo, los jugadores son los peores, esto lo tenemos que levantar nosotros, hay que seguir".

Antes del entrenamiento en el Nacional, Pedro Troglio tuvo una charla con los jugadores. Foto Ronald Aceituno

¿Tiene fe en este grupo?

"A este grupo le tengo una fe bárbara y no tengo nada que reprocharles de ayer, porque entregaron todo, hicimos todo lo que teníamos que hacer, planteamos el partido de la misma manera que en el partido de local, con lógica de un adicional que es la gente, el árbitro que cobra todo para el otro lado, que la gente incentiva al equipo, cuando hicieron el 3-1 fue un griterio, empujó y pasan esas cosas. A veces te toca ganar una heroica o perder, a veces te toca ganar o perder fácil, es durísimo, pero si nos caemos no nos levantamos, yo tengo fe. Mi plantel está dolido, pero ahora vamos al domingo".

¿En esos últimos seis minutos se lo comió la presión al equipo?

"No es presión, claramente habíamos armado un equipo para cerrar el partido y ellos generaron esa situación que ganó el partido".

¿Los agarrará golpeados Motagua?

"Lo que pasa que cuando un equipo viene ganador como Motagua, sobre todo a nivel de campeonatos, les ganaron un clásico y tuvieron una semana tranquila. Nosotros que venimos con el problema de no salir campeón hace años, cuando perdes un partido las críticas son mucho más duras, nosotros estamos dolidos, pero el equipo me respondió, no puedo decir nada, dejó todo, puso toda la actitud, peleo todas las pelotas y luchó contra todo, lamentablemente tocó perder, ahora hay que levantarse".

MENSAJE A LA AFICIÓN OLIMPISTA

La presión de la prensa deportiva y la exigencia de los aficionados merengues...

"La exigencia de la gente no me molesta, no me molesta que ustedes me maten, yo vine acá muy tranquilo, doy explicaciones de todo, doy la cara siempre, no me metó con nadie. Yo dije muchísimas cosas que eso sacado de contexto que pusieron, que necesidad tengo, para mí es más comodo quedarme a entrenar, a mí me pagan para que entrene y que saque campeón al equipo".

¿Sigue teniendo el corazón de madera?

"Está bárbaro lo que ustedes hacen y ahora está bárbaro lo que hago yo de no hablar más, las cosas son iguales para todos. Yo se a lo que me expongo porque se que a partir de ahora me van a matar más, tengo 40 años en esta profesión. Hoy yo duermo tranquilo en mi casa, tengo el corazón de madera, soy así, hace 10 fechas que no perdemos, ganamos nueve y empatamos una, y de golpe ya somos un desastre, yo creo que no, el equipo está muy bien y lo va a demostrar el domingo".

¿Al hincha que está triste, qué le dice?

"El hincha que tenga fe, que nos acompañe, lógico que está dolido, con bronca y tenemos mucha gente que está disgustada y mucha gente que seguirá apoyando y nosotros ahora nos vamos a acomodar, nos vamos a ir a concentrar y vamos a seguir pensando en que si ganamos el domingo somos punteros en el campeonato, la vamos a ir a luchar".

¿No hay descanso para los jugadores?

"Ellos ya saben que no, además necesitamos estar todos juntos y nos necesitamos para levantarnos el ánimo".

¿Le ve nivel a Motagua que le pueda competir al Saprissa?

"No me interesa".

Los jugadores realizaron trabajos regenerativos pensando en el juego del domingo contra el Motagua. Foto Ronald Aceituno

¿Ese detalle de la prensa deportiva influenció en la parte emocional suya y del equipo?

"No, eso es distinto, no tiene nada que ver. Perdimos por situaciones puntales, era un partido controlado, en el primer tiempo hay una sola llegada de Saprissa que se va arriba del travesaño, nosotros tuvimos dos o tres claras y el tiro libre del gol. En el segundo tiempo hasta el minuto 24 no nos habían pateado al arco, después del gol, se volvió a estancar hasta el minuto 44, el tiro libre de (Marvin) Angulo le dio aire, cinco minutos de descuento, se jugaron la vida, nosotros defendimos muy dentro del área y llegó la situación del gol".

¿Son cuatro errores individuales, es fastidioso eso?

"Siempre hay un error individual y pasa. A veces la pelota se va a fuera o se va al travesaño y vos ganas, a veces Angulo queda mano a mano y falla y clasificas y todo el mundo se olvida. A veces hay errores individuales que lamentablemente los pagamos todo, pero hay que darle vuelta a la página".

¿Van intentar ganarle a Motagua?

"No hay que intentar, hay que ganarle porque ahora nos queda la Liga, donde tenemos que salir primeros, dependemos de nosotros. Sí o sí hay que darle el campeonato a la gente".

La gran final de la Liga Concacaf será en el Nacional...

"Está bárbaro, jugamos tres partidos sin gente y lamentablemente ahora lo habilitan, eso no tiene nada que ver por lo que pasó, perdimos por errores nuestros que ellos aprovecharon muy bien. Creo que tenemos que jugar todos los partidos acá (en el Nacional)".

¿Cómo levantarle el ánimo a Jonathan Ferrari que se equivocó en el último gol?

"Se equivocó y nada más, hizo el pase malo y perdió al hombre, el fútbol tiene esto. Todos los que jugamos al fútbol sabemos que a veces cometemos errores, a veces la pagamos y a veces no".

¿Estos tres últimos partidos de Liga los ve como finales?

"Todos los veíamos igual como una final aunque hubiésemos ganado ayer, lo miramos final todo lo que viene y la pentagonal. Estamos con el sueño intacto, perdimos uno pero vienen más y vamos a intentar por el otro".

¿Cómo se les levanta la moral a los jugadores cuando usted dice que ha ganado 100 batallas y perdido 100?

"Hay que levantarles la moral. Esto es como un piloto de avión que todos miramos a la azafata o al piloto y si está preocupado... esto es igual, ellos me miran, si estoy preocupado lo sienten. Yo estoy bien, más si llegamos a instancias finales porque enfrentas a buenos equipos, tenemos que recuperarnos rápido porque el domingo enfrentamos una nueva final".

¿Hubo reclamos?

"No, ninguno, no tenemos nada que reclamarnos, todos cometemos errores cuando jugamos. El fútbol está plagado de errores y el gol de nosotros fue error de ellos, igual nosotros. Demasiado caro lo pagamos y ya está, quedamos fuera".