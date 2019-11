Lauren Hall, hija de hondureño, brilla en The Voice 2019

Los Ángeles, EEUU.

Tras siete años intentándolo, la joven Lauren Hall, hija del hondureño Hilton Hall, ingresó al reality The Voice en su temporada 17, que cuenta con Kelly Clarkson, Blake Shelton, Gwen Stefani y John Legend como jueces.

Hall, de 25 años, había estado audicionando en The Voice, uno de los shows más populares en los Estados Unidos, desde que tenía 18 años, según indicó el diario Chicago Tribune.

Para su audición en el episodio del 8 de octubre, Hall cantó la canción de Adele One and Only, cautivando de inmediato a la jueza Kelly Clarkson, quien inmediatamente golpeó su timbre para reclamar a la joven para su equipo esta temporada.

Blake y Legend dijeron estar arrepentidos de no haberlo hecho, mientras que Gwen le dijo que su tono de voz era muy similar al de Kelly por el que consideró que le iría bien con ella. “Amé la selección del tema. Conectamos contigo porque tiene una gran pasión, así que me gustaría ayudarte”, declaró Clarkson, quien es la ganadora de la primera temporada del programa American Idol en 2002.

Posando con la familia hondureña de su padre.



Sus padres, su hermana y sus amigos la ovacionaron en la audiencia. “Trabajar con Kelly es un sueño hecho realidad”, dijo la joven de 25 años. “Ella tiene mucha perspicacia. Tener un entrenador que entienda tu voz es una oportunidad única”, agregó.

Logro. Lauren con la cantante Kelly Clarkson y otros integrantes de su equipo.

“Mi madre siempre me dijo que la persistencia es clave, pase lo que pase”, dijo Hall. “Quiero inspirar a la gente a seguir adelante. Quiero que mi pasión y todo lo que siento aparezca en mi música”, argumentó sobre ganar un lugar por el que ha luchado desde 2012.

Salvada

Ganadora en la ronda de batallas, la también exjugadora de fútbol de la Ball State University, por poco queda eliminada del concurso en la batalla del pasado lunes.

La joven, nacida en Chicago, cantó Wrecking Ball contra el dúo Myla Finks & Chelsea Grover, también conocidas como Hello Sunday, que interpretaron el mismo tema de Miley Cyrus.

“Nunca he tenido tanto miedo de perder a alguien”, dijo Kelly refiriéndose a la dura decisión de tener que dejar ir a Lauren.Pero el cantante de country Blake Shelton fue la salvación de la joven al robarla para que fuera parte de su equipo. “No puedo decirte cuánto significa para mí”, dijo Lauren a su nuevo entrenador. “He estado anhelando esto por tanto tiempo y realmente aprecio que me hayas dado una segunda oportunidad”.

Lauren deberá seguir conquistando a los jueces para la ronda de los knockouts, que se transmitirán este próximo lunes 4 y martes 5 de noviembre por la cadena NBC.

Su otra pasión: jugó fútbol por 18 años

Hall jugó fútbol entre las edades de 5 y 23 años, incluso con el Elite Soccer Club con sede en Oak Brook, Illinois.

“Casi se volvió un trabajo a tiempo completo y cuando podía tomaba clases de voz y formé parte del coro de Steven High School”, contó en su audición al programa que este año realiza su edición número 17. Sus habilidades deportivas en la escuela captaron la atención de Ball State University en Muncie, Indiana, ahí jugó y le otorgaron una beca con la que se graduó en una licenciatura en Publicidad y Marketing. Después se fue a California a hacer realidad el sueño que ahora vive en The Voice.

En 2014, Lauren visitó Honduras por primera vez para abrirse espacio en la Selección Nacional Femenina que estaba a cargo del técnico Miguel Escalante. “Me siento orgullosa de llevar la camisa de mi país”, aseguró en aquel entonces.

El martes, la joven (derecha) ganó la oportunidad de seguir en la competencia.



Lauren deberá seguir conquistando a los jueces para la ronda de los "knockouts", que se transmitirán este próximo martes 05 de noviembre por la cadena NBC.