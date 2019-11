Argentina: el kirchnerismo, favorito para ganar elección este domingo

BUENOS AIRES.

En medio de la convulsión social que azota a varios países sudamericanos, los argentinos se dan cita este domingo en las urnas para elegir al nuevo presidente golpeados por una recesión económica que amenaza a millones de personas.

El peronista de centroizquierda Alberto Fernández llega como el gran favorito en todos los sondeos, mientras que el presidente liberal Mauricio Macri, intenta una remontada de última hora.

Sin embargo, las aspiraciones de Macri a un segundo mandato se ven resentidas por la recesión de más de un año y una inflación indomable, que acumula 37.7% hasta septiembre, con desempleo en alza (10,6%) y la pobreza que afecta a más del tercio de los argentinos.

Tampoco lo favorecen el estricto programa de ajuste fiscal puesto en marcha tras el auxilio financiero de 57,000 millones de dólares que el gobierno obtuvo del Fondo Monetario Internacional (FMI) el año pasado en medio de una corrida cambiaria, que luego se repitió, con una moneda que perdió 70% de su valor desde enero de 2018.

LEA: Argentina elige presidente sumida en una grave crisis económica

Pero en la recta final a las elecciones, Macri, un ingeniero de 60 años, se entusiasmó con una masiva movilización el sábado pasado, bajo la consigna “Sí se puede”, en el centro de Buenos Aires, su bastión histórico y del que fue alcalde entre 2007 y 2015.

Al día siguiente, un buen desempeño en el debate presidencial le podría haber dado otro empujón, aunque la prohibición de difundir encuestas desde el sábado pasado impide comprobar si hubo cambios en los sondeos que hasta entonces mostraban una tendencia a ampliarse la diferencia favorable a Fernández.

Ganador de las primarias con un amplio margen, Fernández intenta llegar al poder de la mano con la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), como vicepresidenta.

Reelección. Macri intentará hasta el último momento reconquistar a los votantes frustrados por la crisis que golpea al país.

Amada por muchos y detestada por tantos otros, Kirchner sorprendió cinco meses atrás al desistir de postularse a la presidencia y designar a Fernández, su exjefe de gabinete con vuelo propio, una táctica que les permitió sumar la simpatía de kirchneristas sin perder el voto de los peronistas distanciados de ella.

El binomio se desdobló en la campaña. Kirchner, sobre quien pesan una docena de causas de corrupción que ella atribuye a persecución judicial y política, fue presentando por el país su libro autobiográfico “Sinceramente”, mientras Fernández aparecía en otros actos como un más moderado constructor político.

“La idea es dar vuelta una página y empezar a construir otro país, más justo, más equilibrado”, dijo Fernández el miércoles.

Fin del neoliberalismo

Los Fernández prometieron al cierre de su campaña volver a poner a Argentina de pie y terminar con el neoliberalismo. “El domingo tenemos que dar vuelta una página oprobiosa que empezó a escribirse el 10 de diciembre de 2015. Volver a poner a Argentina en el lugar en el que nunca debió haber dejado de estar, una Argentina digna, no de rodillas, una Argentina de pie”, afirmó el candidato peronista de 60 años.

“Un día me llamó Cristina y me dijo ‘Alberto, es tu turno’. Gracias, Cristina, por la confianza”, dijo el postulante, que celebró la unidad del peronismo de cara a estos comicios y pidió “tender la mano” a quienes no forman parte de su frente opositor pero quieren igualmente la recuperación del país.

Fernández aseveró que Argentina, durante los últimos cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri ha vivido “sinsabores”, como el cierre de empresas, la pérdidas de miles de puestos de empleo, el deterioro de los salarios y el aumento de la pobreza.

“Todo eso pasó con un Gobierno que no tuvo ningún empacho en llenar los bolsillos de los bancos, dejar que los bancos se enriquezcan, mientras toda la Argentina se empobrecía. Le pedimos que no lo hicieran y lo hicieron”, aseguró en el acto de cierre de campaña, realizado a metros de una playa sobre el Atlántico.

Cristina Fernández, de 66 años e involucrada en varias causas por presunta corrupción, dijo que los integrantes del Frente de Todos tienen “convicciones” y creen en el rol del Estado como el “gran igualador de las diferencias”. “Estamos cerrando un ciclo histórico que debe ser que, definitivamente, nunca más la patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo.

Queremos evitarles el dolor a los argentinos y por eso estamos aquí juntos”, sostuvo.

“¡Nunca más estas políticas!”, añadió la exmandataria.

Así, estos herederos del populismo de Juan y Eva Perón se preparan para un regreso triunfal al poder, aprovechando el descontento social de los votantes jóvenes con el Gobierno de Macri.

Pese al favoritismo de Fernández, muchos argentinos se pregunta si, en caso de que se concrete su victoria, será el quien gobierne o si el kirchnerismo regresará al poder. Las dudas molestan al candidato que afirma que “el presidente voy a ser yo”, pese al alto perfil de su compañera de fórmula.

Macri espera un milagro. El mandatario argentino busca revertir el resultado de las primarias del 11 de agosto, en las que Fernández lo superó por 17 puntos y se erigió como favorito para las presidenciales.

“Vamos a dar vuelta a la elección y al futuro de Argentina. Necesitamos que nos acompañen a construir la Argentina que soñamos”, clamó Macri, quien dice que quiere completar las reformas del Estado y terminar de ajustar las cuentas públicas.

“Que las dificultades no les hagan dudar de todas las cosas que ya logramos, de cómo queremos vivir, no dejen que los hagan abandonar nuestros sueños”, insistió el miércoles.

El presidente y su compañero de fórmula, el peronista de derecha Miguel Angel Pichetto, cierran la campaña en Córdoba, 700 km al norte, otro sitio que le es afín.

Fue justamente en esta provincia donde consiguió 72% de votos en 2015, lo que inclinó la balanza a su favor en el balotaje cuando derrotó al peronista Daniel Scioli por 51,33% contra 48,66%.

Macri reavivó las críticas a la coalición peronista del Frente de Todos, en concreto a los Gobiernos de Cristina Fernández.

“Nos equivocamos porque dejamos sin querer un espacio vacío, y ese espacio vacío lo ocuparon para tomar el país y creerse los dueños del Estado y de lo público (...). Fueron por todo, hasta por nuestra libertad quisieron ir”, aseguró el presidente.

Según Macri, en su mandato demostraron que se puede gobernar “sin la necesidad de meter el miedo y los odios de por medio” y con una política social “sin clientelismo”.

Los seguidores de Macri reaccionan con gritos de “que vayan presos”. “No podemos caer en los falsos espejismos y las promesa de estos que tantas veces nos defraudaron, y tampoco podemos aceptar que nos digan, después de haber destruido el país, con el dedito levantado, que ellos son los que saben, eso es inaceptable”, afirmó Macri que reconoció que si gana enfrentará serios desafios.

5 claves de la crisis económica:

1-Inflación.Argentina es de los pocos países emergentes en desarrollo que no ha logrado domar la inflación, con un promedio de 57.3% al cierre de 2019, de las más altas del mundo.

2-Recesión.El país sudamericano entró en recesión desde el segundo trimestre de 2018, con caída del PIB de 2.5% en 2018. El FMI calcula que la baja en 2019 será de 3.1% y en 2020 de 1.3%.

3-Pobreza.El aumento de la pobreza es uno de los temas que más preocupa a los argentinos. El Congreso aprobó una ley de emergencia para destinar recursos a planes sociales.

4-Déficit.Con un severo plan de austeridad, Argentina pudo bajar el déficit fiscal primario de casi 7% del PIB en 2015 a un estimado de 0.5% este año gracias a un préstamo del FMI.

5-Deuda.El Gobierno adeuda 315,000 millones de dólares y estima que la deuda en junio era equivalente a 68% del PIB. Las calificadoras de riesgo calculan que es casi 100% del PIB.

600 dólares, el límite de la pobreza

Una familia argentina de cuatro miembros -dos adultos y dos menores- necesita al menos 34,000 pesos mensuales (584 dólares) para poder estar por encima de la línea de la pobreza, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Así, a los dos adultos de esa familia no les alcanzaría con cobrar dos sueldos mínimos para cubrir las necesidades del hogar, con el salario mínimo situado en los 16,875 pesos (283 dólares) -tras una subida reciente por parte del Gobierno-, ya que hasta hace unas semanas se situaba en 12,500 pesos (209 dólares).

Si la familia es de tres miembros -dos adultos y un joven-, necesitan 27.692 pesos (464 dólares) para estar por encima de la línea de pobreza y si es de cinco miembros -dos adultos y tres niños-, los ingresos deben ser de 36.585 pesos (614 dólares).

El cálculo se incluye dentro de los datos relativos a la valorización mensual de la canasta básica alimentaria y total en el Gran Buenos Aires, área que incluye la capital argentina y el llamado conurbano, y donde viven cerca de 13 millones personas de los alrededor de 40 millones que habitan en el país.

Según el mismo observatorio público, la pobreza se situaba en el 35,4 % de la población en el primer semestre dve 2019, en un país en el que la inflación es del 54,5 por ciento interanual, según el dato de agosto, el último oficial disponible.

La canasta básica total subió un 5,4 % mensual y alcanzó el 54,2 % interanual en septiembre, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).