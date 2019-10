Hijo del Chapo manda mensaje a AMLO y a quienes lo traicionaron

Ciudad de México.

El hijo mayor de Joaquín 'El Chapo' Guzmán alimenta la polémica en México al enviar un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para agradecerle por la liberación de su hermano, Ovidio Guzmán.

Iván Archivaldo Guzmán, alias ‘El Chapito', compartió dos mensajes en redes sociales, tras el estallido de violencia desatado la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, para rescatar a su hermano detenido por el ejército mexicano.

Uno de los mensajes que publicó en sus stories de Instagram iba dirigido a AMLO. "Gracias Andrés Manuel por soltar a Ovidio. La derecha te va a criticar y acusar hasta de cobarde. Pero muchos sinaloenses te entendemos, sabemos que no tenías otra opción y que estaba en juego la tranquilidad y seguridad de nosotros", escribió el primogénito del Chapo desde la cuenta @therealivanguzman.

Iván Archivaldo agradeció al Chapo haber liberado a su hermano, Ovidio.

"Lo agradezco por mi familia, por los niños, por los jóvenes por los adultos que trabajan todos los días para sacar adelante sus vidas. En la guerra está permitido reconocer una derrota pero eso no significa perder la guerra. Gracias’ (sic)", agregó



"Gracias a toda mi gente que se arriesgó por nosotros, una disculpa a las personas pasaron un mal momento por esta situación y a los traidores lo que se merecen. No estoy arrepentido de lo que pasó un persona que ama a su familia haría lo que sea’ (sic)", indicó el hijo del ex jefe del cartel de Sinaloa en un segundo mensaje.

Hijos del Chapo dejan en ridículo de Obrador

La liberación de Ovidio ha generado una ola de críticas en México para Obrador que justificó la decisión de Gobierno afirmando que "no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé", argumentó.

La respuesta con armas de alto calibre de los secuaces del hijo del Chapo obligó a las fuerzas de seguridad a liberarlo para evitar un baño de sangre en la ciudad de Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa, que estuvo tomada durante horas por los narcotraficantes.

Vea: Los Chapitos: Ellos son los 9 herederos del Chapo Guzmán



"Más que en ridículo, (el Gobierno) queda en una evidente situación de debilidad por su notable improvisación", dijo este sábado a Efe el especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva.

La relación entre lo ocurrido el jueves y las dos fugas de sendas prisiones mexicanas de alta seguridad del Chapo reflejan la continuidad de fallas y corrupción durante décadas en las fuerzas de seguridad, sin importar el gobernante.



Errores que ahora continúan bajo el mandato de López Obrador, pese a su promesa de transformar la nación.