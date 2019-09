Camilo Sesto falleció por un fallo renal tras ingresar en un centro de Madrid

Madrid, España.



Un fallo renal provocó la muerte del cantante español Camilo Sesto la noche de ayer sábado en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, en la capital de España, según confirmó el representante del cantante, Eduardo Guervós.



En declaraciones a la cadena estatal española (TVE), Guervós explicó que el estado de salud del artista se encontraba "muy deteriorado" a causa de estas complicaciones renales, por las que ya había sido ingresado el pasado año.



Guervos detalló que el artista sufría una enfermedad renal y que debía someterse a diálisis en los próximas semanas, ya que “tenía el riñón muy deteriorado”.

Entonces acudió al centro médico aquejado de un fuerte dolor lumbar, que, tras las pruebas pertinentes, fue diagnosticado como cólico reno ureteral. Recibió el alta el 3 de agosto tras superar la complicación.

La delicada salud de Camilo no hacía prever un desenlace fatal. El músico fue ingresado en la Clínica Quirón, de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, ayer sábado por los problemas renales que padecía y su muerte se anunciaba a primeras horas de la madrugada del domingo.

Por su parte, la televisión pública española RTVE indicó que había fallecido en un hospital de Madrid por un ataque al corazón debido a sus complicaciones renales.



Tras su partida la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de España anunció que se abrirán las puerta de su sede para quienes quieran ir a despedirse del artista y dejar sus condolencias.

La capilla ardiente estará disponible entre las 11:00 horas y las 22:00 horas para recibir a los cientos de fanáticos que se espera que se congreguen para darle el último adiós, publica ABC.

Al cantante español ya no le estaba funcionando un rinón.

Los grandes amigos de Camilo, Juan Gabriel, ya fallecido, José José y Rocío Durcal, quien murió el 25 de marzo de 2006.

Para todos aquellos que quieran darle el último adiós a @CamiloSesto se informa que mañana lunes 9 de septiembre será instalada la capilla ardiente en SGAE, calle Fernando VI n°4 en Madrid de 11:00 a 20:00 horas.#AdiosCamilo pic.twitter.com/MfMntDdcgj — Sony Music Spain (@SonyMusicSpain) September 8, 2019

Su muerte, trending topic



Condolencias de artistas, famosos y de los medios de comunicación más importantes del mundo que se mezclan con emotivos tuits de personas que enlazan letras y versos completos de sus canciones con su propia vida.



Desde Raphael, que se despide con una foto de los dos, ambos veinteañeros, con un “estoy triste, se nos fue Camilo Sesto”, “ídolo indiscutible y una de las voces más importantes de la música de España y Latinoamérica”, al tuit que le dedica la BBC, como despedida de un “legendario cantante de balada romántica”.



También medios y artistas de toda Latinoamérica se hacen eco del fallecimiento, entre ellos, la cantante mexicana Yuri, que lamenta la “terrible noticia” con un “Hasta siempre maestro” y cuelga una emotiva versión de su canción “Callados”, mientras el venezolano Carlos Baute, afirma que “siempre quedará su privilegiada voz y sus temazos entre nosotros”.



Isabel Pantoja lamenta “esta muerte terrible e inesperada” y el cantautor mexicano Aleks Syntek le agradece al artista haber compartido su talento “con nosotros”.



Más visceral, la cantante Thalía, que se despide con un doliente “Me has roto el corazón, crecí oyéndote” o Rosana, que, como muchos de sus fans, elige una letra del propio artista para decirle adiós: “Los grandes se van…pero te quedas…”.

Todo sobre Camilo

Nacido con el nombre de Camilo Blanes Cortés (Alcoy, Alicante, 1946), el cantautor, productor y compositor español fue una de la voces más importantes de la canción melódica española. Estudió Bellas Artes y empezó su carrera musical formando parte del grupo “Los Dayson” cuando apenas era un adolescente. Ya con 18 años se trasladó a Madrid para probar suerte.





Ni un premio En España no consiguió ni el Premio Nacional de Música pese a que algunas de sus composiciones pueden ser tarareadas por tres generaciones de españoles. Sin embargo, al otro lado del Atlántico siguió siendo hasta este sábado mismo un ídolo de masas, su música sonaba a diario en las radios y, entre sus seguidores, se encontraba un público muy joven.

Más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo avalan su trayectoria, trufada de éxitos muy reconocidos como “Vivir así es morir de amor”, “Perdóname” o “Algo de mí”. Su primer albúm “Algo de mi” fue grabado en 1971 y dos años después representó a España en el festival internacional de la OTI, con la canción “Algo más”, tema con el que consiguió una gran éxito de ventas en toda Latinoamérica.



Su relación con las mujeres fue, cuando menos, extraña. Apenas se le conocieron idilios. “Han aparecido muchos personajes pero ninguno me hizo cambiar de idea”, decía sobre el matrimonio. No hubiera soportado la vida de casado.



“Así es como quiero que sea: el escenario y una puerta atrás con el coche en marcha, y cuando el público todavía está pidiendo otra, yo ya estoy en el hotel. Si quiero que haya alguien allí, ya he avisado yo”. Siempre fue un tipo solitario que parecía tener alergia a las fans enloquecidas.



En 1983 nació su hijo Camilo Míchel, fruto de una relación con la mexicana Lourdes Ornellas y, tres años más tarde, escribió su autobiografía al mismo tiempo que decidió retirarse voluntariamente de los escenarios: "Me voy porque quiero hacerme mayor viendo hacerse mayor a mi hijo" declaró. Volvió a la música a principios de los noventa pero no consiguió repetir su éxito.