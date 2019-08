Hoy emiten el fallo en el caso de Rosa Elena de Lobo

Tegucigalpa.



Un fallo judicial apegado a derecho, sin presiones de ningún sector, nacional o internacional, pidió ayer un representante de la defensa de los imputados en el caso Caja Chica de la Dama.



El abogado Rogelio Clara indicó que “este equipo de defensa ha estado a la expectativa, después de once semanas de juicio y a la espera que el Tribunal de Sentencia goce mañana (hoy) de una total independencia judicial, que no tenga ninguna presión interna o mediática y pueda dictar una sentencia apegada al derecho”.



Un veredicto absolutorio pide la defensa para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, su cuñado Mauricio Mora Padilla y su exsecretario privado Saúl Escobar Puerto, implicados en la malversación de 18.3 millones de lempiras.



Según el Ministerio Público (MP), un total de ocho delitos de fraude, tres de malversación de caudales públicos y un ilícito de lavado de activos se le imputan a la esposa del expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa.



“El proceso de ‘Mi Rosa’ ha estado plagado de violaciones a sus derechos humanos, constitucionales y legales. JOH ocupa darle un trofeo a la Maccih-Almagro para mantener el pacto de impunidad: que caigan los que no deben de caer y que el preso número uno y compañía sigan libres”, escribió Pepe Lobo en su cuenta de Twitter.



Subrayó que el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción tendrá una enorme presión en esta causa.

OTRO CASO: Darán fallo a Lena Gutiérrez y 14 acusados Luego de ser reprogramado en dos ocasiones, para hoy se tiene prevista la lectura de la sentencia en el caso Astropharma. La Sala III del Tribunal de Sentencia programó la cita para las 9:00 am.



El juicio oral y público en esta causa se le sigue a Lena Karyn Gutiérrez y su hermana Ginette Karime Gutiérrez Arévalo por suponerlas responsables a título de complicidad de los delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos, uso de documento público falso y otros fraudes en perjuicio de la fe y salud pública. Hay otros 13 acusados.