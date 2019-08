"Posiblemente hay dos hondureños detenidos en Misisipi": Nelly Jerez sobre redadas de ICE

Tegucigalpa, Honduras.

La subsecretaria de la Cancillería, Nelly Jerez, dijo este jueves que posiblemente hay dos hondureños detenidos por agentes migratorios, quienes detuvieron a 680 inmigrantes sin papeles, la mayoría latinos, en redadas en siete plantas de procesamiento de alimentos en el sureste de Estados Unidos.

"El consulado de New Orleans se está encargando ya de eso, hasta el momento nos han confirmado que posiblemente hay dos hondureños detenidos, pero en las próximas horas sabremos con exactitud si hay o no. Hemos estado en contacto con gente allá y nos dicen que no han identificado hondureños, solo mexicanos y de Guatemala", dijo la funcionaria.

Jerez confirmó que hasta la fecha han retornado 72,248 hondureños, de los cuales 25,314 vienen procedentes de Estados Unidos.

El gobierno de México dijo hoy que hay 107 mexicanos entre los detenidos en un megaoperativo contra la migración ilegal en Mississipi.

La redada histórica

ICE ejecutó ayer miércoles siete redadas en plantas de procesamiento de comida en seis ciudades de Mississippi. Cerca de 680 inmigrantes sin documentos fueron enviados en autobuses a centros de detención. Algunos serán deportados, otros serán liberados con tobilleras electrónicas.

"Estas redadas de ICE están diseñadas para separar a las familias, difundir miedo y aterrorizar a las comunidades", escribió en un tuit la precandidata demócrata Kamala Harris, cuarta en los sondeos.

Fotos y videos muestran muestran niños llorando, tapándose la cara, consolándose entre ellos, sentados en el suelo con un pedazo de pizza sobre una servilleta.



"Gobierno, por favor, muestra que tienes corazón", dijo a las cámaras Magdalena Gómez, de 11 años, con la voz cortada por el llanto. "Necesito a mi papá y mi mami, mi papá no hizo nada, no es un criminal".

El operativo fue resultado de meses de investigaciones, dijeron las autoridades el miércoles en una conferencia de prensa.



"Tienen que respetar nuestras leyes, tienen que venir aquí legalmente o no venir para nada", advirtió Mike Hurst, fiscal del distrito sur de Mississippi.

Voluntarios han conseguido enviar a todos los niños que habían sido alojados en este gimnasio a sus casas o a las casas de algunos de sus familiares.

En junio, Trump escribió en un tuit que iba a deportar a "millones de extranjeros ilegales". La comunidad latina ha estado desde entonces ansiosa ante la posibilidad de inesperadas redadas masivas como las que se llevaron a cabo.



Abogados y activistas coinciden en que la comunidad debe conocer sus derechos, organizar sus documentos, prever quién se quedará con la custodia de los hijos en caso de detención y, ante todo, no abrir la puerta a un oficial de ICE que no muestre una orden de arresto.