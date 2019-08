Donan órganos de niña hondureña que murió en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

Manuel Gámez, el padre hondureño cuya hija murió la semana pasada tras esperar por varios años reunirse con él en Estados Unidos, decidió convertir la tragedia en un regalo de vida al donar sus órganos para salvar a otras personas.



Heidi Gámez, 13, fue desconectada por su padre del soporte vital el pasado viernes y se espera que sea sepultada este martes en Nueva York.



La adolescente intentó quitarse la vida luego de que Manuel fuera detenido por las autoridades migratorias en su tercer intento de ingresar ilegalmente a EEUU para reunirse con ella.



La menor fue trasladada a un hospital local donde fue declarada con muerte cerebral. El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) otorgó un permiso humanitario de dos semanas para que Manuel pudiera despedirse de su hija.



“Le leí la Biblia. Yo sé que me escuchaba porque su rostro cambiaba”, contó el padre a medios locales antes de que los médicos la desconectaran del soporte vital.

“Vamos a donar sus órganos para que pueda vivir en otras personas. No la quiero recordar así, en esa cama, en coma”, agregó el padre.



"Es muy difícil aceptar la partida de mi princesa. Tengo la esperanza de que en el cielo sea un ángel de Dios y me de la fuerza que necesito cuando no pueda continuar sin ella", escribió Manuel en su cuenta de Facebook.

El miércoles Manuel viajará de regreso a Texas para entregarse a las autoridades migratorias.



"Si el Gobierno (de Donald Trump) lo deporta, su vida está en riesgo en Honduras y esta tragedia puede convertirse en otra más", dijo su abogado Anibal Romero, que lucha para que el hondureño obtenga asilo en EEUU.