Continúan tomas de carretera en Honduras; Gobierno llama al diálogo

San Pedro Sula, Honduras.

Honduras vivió este miércoles una nueva jornada de protestas de un grupo de maestros y médicos que exigen mejorar los sistemas de educación y salud, mientras que el Gobierno convocó para mañana un diálogo nacional.



En la protesta de hoy, los manifestantes realizan un plantón frente al Aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa, donde el tránsito de vehículos se mantiene interrumpido desde hace más de dos horas.



Esta manifestación transcurrió sin incidentes ni enfrentamientos con la Policía, pero ha alterado los planes de viajes de varios pasajeros que no han podido ingresar al aeropuerto debido a que se mantiene cerrado uno de los carriles del Bulevar Comunidad Económica Europea y la fuerte presencia de las fuerzas del orden.

Protesta frente al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Una situación que contrasta con otros escenarios de batallas entre grupos que protestan, especialmente estudiantes de secundaria y universitarios y activistas de partidos de oposición, con el lanzamiento de piedras, quema de neumáticos y gases lacrimógenos.



Las protestas en Honduras, que comenzaron en mayo, se mantienen pese a que el presidente Juan Orlando Hernández derogó hace dos semanas dos decretos ligados a los sistemas de educación y salud que exigían médicos y docentes, aduciendo que pretendían privatizar ambos servicios y despidos masivos de personal.



El poder Ejecutivo convocó hoy oficialmente a médicos y maestros aglutinados en la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación a un "diálogo nacional por la Educación y la Salud" a partir de mañana para buscar una solución al conflicto.



El presidente del Sindicato del Hospital San Felipe de Tegucigalpa, Elvin Canales, afirmó a periodistas que al menos cuatro manifestantes han sido detenidos, extremo que no ha sido confirmado ni desmentido por las autoridades.

Manifestantes parte desde el Instituto Central Vicente Cáceres de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Agregó que si las fuerzas del orden no liberan a los cuatro detenidos no se retirarán de las inmediaciones del aeropuerto capitalino.



"No podemos estar confrontados en un país donde estamos buscando salud y educación", subrayó Canales, quien instó al Gobierno a "no seguir confrontando" al pueblo hondureño.



La Plataforma para la Defensa de la Educación y la Salud ha convocado para la próxima semana un "diálogo ciudadano alternativo" al convocado por el Gobierno.



Los médicos y maestros además han condicionado su participación en la mesa de diálogo del Gobierno a que un experto internacional sea el facilitador del proceso y que se lleve a cabo en un hospital deteriorado.



Las protestas promovidas por maestros y médicos han afectado varias ciudades del país, donde se han registrado manifestaciones violentas, saqueos y enfrentamientos con la Policía.



Unos 30 contenedores de una multinacional bananera que opera en el caribeño departamento de Colón, donde ha habido protestas, fueron quemados el 1 de junio, mientras que el día 6 unos 16 vehículos de una empresa subcontratada por la Empresa Energía Honduras (EEH) fueron quemados por desconocidos en otro hecho similar en San Pedro Sula.

Antecedentes

La Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación convocó a nuevas movilizaciones para este miércoles 12 de junio.

Por otra parte, la atención en hospitales públicos no será posible durante una hora, tiempo en el que médicos y enfermeras estarán en asambleas informativas, no obstante, las áreas críticas y de emergencia trabajarán con normalidad, anunciaron los galenos.

Los dirigentes magisteriales y del Colegio Médico de Honduras instaron a sus agremiados a seguir en la posición que las bases han estado dictando.

La Unah-VS fue tomada esta mañana por jóvenes universitarios.

La Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación convocó a un diálogo con mediadores internacionales para el próximo 18 de junio, mismo que es alterno al propuesto por el Gobierno.

Las movilizaciones y asambleas informativas (paros de labores) por parte de los médicos y maestros se derivaron de la aprobación de decretos ejecutivos relacionados con los sectores Salud y Educación, y que, según ellos, traerían despidos masivos de trabajadores.