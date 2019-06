Novia de Peña Nieto, Tania Ruiz, publica declaración de amor en Instagram

Ciudad de México, México.

Han pasado cuatro meses desde que se vinculara sentimentalmente por primera vez a Enrique Peña Nieto con una hasta entonces desconocida modelo llamada Tania Ruiz Eichelmann, cuya presencia en la vida del expresidente mexicano venía a confirmar de manera indirecta el final de su matrimonio con la actriz Angélica Rivera y, tras la filtración hace un par de semanas de las imágenes que les retrataban asistiendo juntos a una boda en México, ambos parecen haber aceptado que ya no merece la pena seguir negando lo evidente.

La esperadísima, y por otra parte ya innecesaria, confirmación de que son pareja ha llegado a través de la cuenta de Instagram de la propia Tania en forma una sorprendente declaración de amor que ha acompañado de una fotografía de los dos tomada durante el mencionado enlace, en la que aparecen mirándose de manera cómplice a los ojos.

"A mí la sonrisa que me conquistó no fue sólo la que vi, fue la que despertaste en mí", escribió junto a la bonita instantánea.

Ese gesto ha despertado reacciones encontradas entre sus seguidores y quienes no lo son: mientras una parte aplaude su decisión de vivir abiertamente su historia de amor, otros consideran que como pareja de un antiguo mandatario debería ahorrarse ese tipo de efusividades. Ella, sin embargo, ha preferido centrarse en los comentarios positivos que ha venido recibiendo y agradecerlos de corazón.

"Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Son lo máximo, gracias, gracias. Mi gratitud con ustedes. No acabo y no he podido leerlos: miles y miles", ha agradecido a través de la sección de Stories junto a un recopilatorio de todos los buenos deseos que le están llegando.

Aunque hace unos días la maniquí ya compartió en esa misma sección la portada de la revista ¡HOLA! que se hacía eco de su presentación en sociedad junto a Peña Nieto, esta es la primera ocasión en que se pronuncia acerca de su noviazgo de manera tan directa y clara.