Nuevo Código Penal estrena la detención de fin de semana

Marlon Duarte: Es una herramienta relevante El Código Penal en Honduras es algo tan relevante para el país y estábamos aplazados.

En el actual Código existen leyes que tipifican diversas sanciones penales para un mismo hecho. Es tal el extremo que una ley administrativa como la del Tribunal Superior de Cuentas establece la sanción penal de prisión para el enriquecimiento ilícito y eso es ilógico en un país en pleno siglo XXI. Ahora no van a existir todas esas leyes aisladas que contienen penas privativas de libertad a las personas, porque se aprobó un compendio de leyes que están concentradas en el nuevo Código Penal. No va a tener sentido aplicar la ley de tráfico de drogas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, porque todas van a estar concentradas en este Código. El nuevo instrumento está hecho de acuerdo a la situación social y evolución de las penas conforme avanza la delincuencia organizada.

Es una herramienta que desde hace tiempo se debió haber hecho para que en el país ya se estuviera aplicando. Actualmente, hay acciones que causan perjuicios y hacen incurrir en errores por cuestiones de actividad del ciberespacio, hackers, delitos en el extranjero y con resultado en Honduras. Todos estos delitos novedosos de acuerdo a las tecnologías están establecidos y tipificados en la ley. El Código establece y debería de implantarse pronto el sistema de grilletes. En sí, los delitos en el Código Penal no cambian, lo que sí se establecen son sanciones penales a la persona jurídica que van como multas y pasan al Juzgado de lo Penal. En conclusión, felicito al Gobierno por este nuevo Código, estamos a la altura de Costa Rica, México, Colombia, Chile, y ahora aspiramos a un solo Código Penal. Si se aclara, no se bajan penas, lo que tenemos es la proporcionalidad de la pena. Son penas en proporción, al perjuicio causado al sujeto pasivo.