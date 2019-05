Casa Presidencial reacciona sobre testimonio de Tony Hernández

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno emitió anoche un comunicado sobre su posición de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, a raíz de la publicación ayer del testimonio que brindó Juan Antonio Hernández el 23 de noviembre de 2018, día de su captura en Estados Unidos.

A continuación el comunicado emitido anoche por Casa de Gobierno:

Casa Presidencial informa lo siguiente con relación al documento divulgado con el testimonio de Juan Antonio Hernández del pasado 23 de noviembre de 2018, el día de su captura por autoridades de Estados Unidos:

Fecha El 23 de noviembre de 2018, Juan Antonio Hernández fue detenido en Miami, Estados Unidos, día en que brindó su testimonio

1. Las declaraciones demuestran una vez más lo que ha sido de pleno conocimiento: la postura implacable del Presidente de la República en la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico desde que impulsó una veintena de leyes y mecanismos en el Congreso Nacional y a partir del 27 de enero de 2014, cuando juró que haría lo que tenía que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras.

2. Las declaraciones hechas en forma espontánea, privada y solo en la presencia de las autoridades de los Estados Unidos demuestran que es innegable que nadie está encima de la ley.

3. También se observa cómo las políticas del presidente Juan Orlando Hernández en aprobar la extradición, la creación de la Policía Militar del Orden Público, la depuración de la Policía Nacional y la construcción de las cárceles de máxima seguridad, entre otras medidas de seguridad (cada una rechazada por la oposición tanto como por las estructuras criminales), han tenido un fuerte impacto positivo en la lucha por recuperar la seguridad en el país.

A CONTINUACIÓN EXTRACTOS TEXTUALES DEL DOCUMENTO DIVULGADO POR LAS AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS, CON ANÁLISIS:

-Juan Antonio explica que el presidente Juan Orlando Hernández lo habría metido a la cárcel al pensar que él estaba involucrado en el narcotráfico:

TEXTUAL DEL DOCUMENTO: “Yo entiendo cómo es mi hermano. Me hubiera mandado a meter preso solo él”.

-Durante el mandato del presidente Manuel Zelaya, los narcotraficantes “hacían ellos lo que querían”. Juan Antonio les advirtió a los narcotraficantes que el presidente Juan Orlando Hernández no iba a ser así.

TEXTUAL DEL DOCUMENTO: “Eso fue en el año del presidente Zelaya... Creo que fue en el dos mil siete, ocho; el dos mil siete u ocho. No recuerdo quién era el ministro de Defensa... o de Seguridad. Hacían ellos lo que querían y la gente les tenía mucho miedo, inclusive hasta la Policía. Pero cuando llegamos una vez... eh... me dice él: “¿Qué querés, huh..., Tony?”. “No, mire”, le digo yo, “no le puedo pedir nada. Si yo no estoy en esas cosas”. “Yo quiero que vos trabajés en esto”, me dijo. “Yo sé cómo es mi hermano”, le digo”.

-Narcotraficantes, extraditados y rendidos quedaron enojados con el presidente Juan Orlando Hernández por la persecución:

TEXTUAL DEL DOCUMENTO: “Ninguna de estas personas [narcotraficantes] se vino alegre con el Presidente. Todos los que están aquí. Ninguno de ellos [narcotraficantes extraditados] se vino alegre con él”.

-La depuración de la Policía Nacional le hizo daño a los narcotraficantes.

TEXTUAL DEL DOCUMENTO: “Porque precisamente [Juan Orlando Hernández] les cortó una parte de alas con la Policía cuando empezó a depurarlos. Ustedes también empezaron a colaborar mucho más, a trabajar más, más con gente responsable. Y… la depuración valió la pena.”

-Al aprobar la extradición, el presidente Juan Orlando Hernández le declaró la guerra a los narcotraficantes.

TEXTUAL DEL DOCUMENTO: “Si ya ellos [los narcotraficantes] a nosotros nos han declarado la guerra desde que se vinieron. Dicen que es culpa de... del presidente que él los haya mandado [por la extradición]”.

-Los narcotraficantes le advirtieron a Juan Antonio que iban a vengarse en contra del Presidente y su familia por las extradiciones.

TEXTUAL DEL DOCUMENTO: “Todos los que se vinieron [narcos extraditados y rendidos] nos han declarado que en cualquier momento alguien de la familia va a pagar por lo que el Presidente hizo en mandarlos para acá”.

-Cuando el presidente Juan Orlando Hernández ganó las elecciones, los Cachiros no pudieron cobrar los pagos por sus contratos con el Estado por órdenes del Presidente.

TEXTUAL DEL DOCUMENTO: “Yo me fui a la Dirección de Carreteras y le pregunté: “Ingeniero”, le digo yo, “¿y qué es esto? Mire, esta gente me están diciendo que se les debe tanto”. “¡Huy!”, me dice el Ingeniero (unintelligible), “llévate eso de aquí, que vas a terminar en un problema”. “¿Qué pasó?”, le dije. “Eso es de los Cachiros”. “¡Pucha!”, dije. “Te vas a meter en un problema con tu hermano”. “¡Pucha!”, le digo.

Entonces eh... “botá esa mierda”, dice. Así en esas palabras: “botá esa mierda”. Y yo me deshice de él. “Y no me la dejés aquí. Llevate eso para otro lado”. Y me comentó: “Acordate de la noticia”, me dijo, “que el presidente Obama dijo que ellos habían sido... que ellos eran los mayores distribuidores de drogas para Estados Unidos y que después el presidente Hernández dijo... Ahí es donde viene el tema este. El presidente Hernández dijo que no les iban a pagar a esas empresas…”.

-Juan Antonio advirtió a sus amistades que el presidente Juan Orlando Hernández iba a seguir con las extradiciones y que debían saber que con el Presidente no se puede hacer trato para evitarla.

TEXTUAL DEL DOCUMENTO: “Nadie va a detener eso. Esos señores se los van a llevar”. “Sí, pero el trato”, me dice, “es que no se los lleven”. “Bueno, yo no sé

quién hizo el trato, porque con Juan no se ha hecho, y usted sabe cómo es Juan”.

-Juan Antonio supo que la política del presidente Juan Orlando Hernández iba a ser “caiga quien caiga”, que si él se involucraba con la gente equivocada nadie lo iba a proteger.

TEXTUAL DEL DOCUMENTO: “Todo este relajo... de que... desde que esa gente se fue para allá. Esa gente la va a agarrar conmigo o la va a agarrar con Juan cualquiera (unintelligible) desquitar con Juan”. “Bueno, si hay algo”, me dice Juan, “pues va a ser tu problema”. “No, pues, claro”, le digo. “Si ya estoy grande”.