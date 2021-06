“Todo es pasión y más que nada el amor al trabajo”

San Pedro Sula, Honduras

El fotoperiodista hondureño de la Agencia Associated Press, Marcio José Sánchez, compartió con alumnos de la Licenciatura en Periodismo del Centro Universitario Tecnológico, Ceutec, de Unitec y periodistas nacionales su vivencia al ser reconocido con el Premio Pulitzer, máximo galardón del periodismo mundial, por su cobertura sobre las protestas raciales en Portland tras la muerte de George Floyd.

Sánchez recordó que “recibí la llamada del director de fotografía de la agencia, que en 19 años de trabajar solo me había llamado una vez para agradecerme por la cobertura en Portland. Me dijo que estaba nominado y que estuviera disponible porque al día siguiente darían a los ganadores. Me fui a casa de mi mamá y vimos los premios por Youtube y cuando nombraron a AP como ganador me puse a llorar. Estuve tres días llorando”.

Con una sonrisa reconoció que “el camino para llegar a la AP fue muy largo. Primero me gradué en Periodismo en 1994, luego la meta era trabajar en una agencia importante, no veía a AP en el horizonte, pero si al New York Times o Los Ángeles Times. Estuve en un pequeño pueblo por dos o tres años, luego apliqué con mi portafolio a la AP en el 2002 en San Francisco, ante 500 personas y me escogieron”.

Luego de lograr destacar poco a poco y de llegar a cubrir mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, finales de la NBA, Super Bowl o de la Serie Mundial, luchas por los derechos sociales de diferentes comunidades y una infinidad de noticias; el hondureño reconoció que “ha sido un camino duro porque también he tenido que cruzar las metas raciales. En los últimos dos o tres años he llorado mucho en realidad, por lo que ves y por la forma en la que ha cambiado la sociedad en realidad y por los problemas sociales que hay”.

Además resaltó las dificultades que se enfrentan en el ejercicio de la profesión. “En la fotografía noticiosa no tienes tiempo para poder planear, solo vas con tu cámara y captas lo que está ocurriendo, incluso con las dificultades técnicas. Cuando estás con tu cámara y cuando baja la adrenalina te das cuenta que incluso estuviste en muchas situaciones peligrosas, pero también estás frente a la historia y se debe documentar sin ninguna parcialidad porque nuestra responsabilidad es muy grande porque le reportamos al mundo”, agregó.

El hondureño hizo un análisis sobre la evolución del fotoperiodismo mundial. “Ser generador de contenido con un celular es tan poderoso como serlo con una cámara de cinco mil dólares, siempre y cuando lo haga de manera periodística. El fotoperiodismo ya no se entiende como una cámara y una foto, ahora debe ser más profundo, con una investigación, con redacción, edición, video y distribución por varias plataformas. Debes hacer un poco de cada cosa, así con establecer vínculos con la comunidad sobre aspectos de la vida que importan. Lo más importante es una combinación de una excelente foto y una excelente historia. Una no existe sin la otra”, destacó.

Destacó que ha vivido la censura en temas como las protestas raciales de los equipos de fútbol americano y también el rechazo, incluso al borde de la agresión, por ciertos grupos sociales a los periodistas. También reconoció que ante la viralidad y una historia de calidad se queda con la segunda.

“Ser viral no es muy importante en el aspecto periodístico. No puedes informar al público de la manera correcta de esa forma, aunque hay que felicitar a quienes lo hacen, pero lo que yo busco es informar con calidad para las audiencias, mejorar las cosas, tener impacto en el mundo y sentirse bien profesionalmente”.

Además señaló que ante temas como las protestas es importante “hablar bastante con la gente, incluso si no te quieren”, así como establecer y respetar normas éticas y de cobertura, que son claves del éxito.

“A los estudiantes y a los profesionales, estoy siempre a la orden. Sigan luchando, los sueños sí se pueden realizar, yo soy catracho y miren donde estoy. Todo es pasión y más que nada amor al trabajo, porque al empezar no se gana mucho. Deben pensar que están en frente a la historia y que tienen la oportunidad de proveer la información al mundo entero”, concluyó.