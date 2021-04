Salvadoreños, capitalinos y sampedranos, los que más viajaron a las islas

La Ceiba, Honduras.

Turistas, mayormente de Tegucigalpa, San Pedro Sula y de El Salvador, abarrotaron ayer la terminal marítima del muelle de cabotaje de La Ceiba, así como la del Utila Dream.

Los viajeros hicieron largas filas para tomar ambos yates con destino a la islas de Roatán y Utila con el fin de pasar los últimos días feriados de Semana Santa.

Los viajeros hicieron largas filas para abordar el yate.

Una gran parte de los pasajeros de ayer formaban parte de excursionistas del hermano país de El Salvador, quienes cada año llegan a territorio hondureño tanto en la feria agostina salvadoreña como en la Semana Mayor. “Siempre nos gusta venir a Roatán porque es una isla bien hermosa. Esta es la cuarta vez que venimos y estamos encantados de estar acá en Honduras”, dijo Jorge Vargas, turista salvadoreño que arribó al país por la vía terrestre junto a su familia.

Lamentablemente a la hora de hacer las largas filas para la compra de boletos y pago de impuestos de salida, las personas no guardaban la distancia requerida para evitar el contagio del coronavirus, aunque todos usaban sus mascarillas. Debido a la afluencia de veraneantes, los ejecutivos de la empresa Galaxy Wave duplicaron los horarios de salida desde el pasado 26 de marzo. Los dos yates disponibles para viajar de La Ceiba a Roatán y viceversa lo hacen con dos salidas en la mañana y dos en horas de la tarde.

Este Viernes Santo no laborará el yate Galaxy, retomando las salidas mañana sábado.

La empresa Utila Dream sí trabajará hoy viernes, saliendo de Utila a las 7:00 am y 3:20 pm; mientras que de La Ceiba a Utila a las 9:00 am y 4:30 pm.