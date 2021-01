Muertos por Covid-19 en Honduras se elevan a 3,173 y contagios a 123,144

Tegucigalpa.



La cifra de muertos en Honduras por Covid-19 aumentó ayer sábado a 3.173, mientras que la de contagios a 123.144, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



De 619 pruebas PCR procesadas por el Laboratorio Nacional de Virología, 170 dieron positivo, con lo que ya suman 123.144 los casos de personas contagiadas, indicó en un comunicado el organismo, que además registró 13 nuevos fallecimientos que "corresponden a varios días".



En los primeros dos días de 2021, el Sinager ha registrado 32 muertos y 381 contagios.



En su informe el organismo sanitario señaló que otras 712 personas permanecen hospitalizadas a causa de la mortal enfermedad, de las que 553 presentan un cuadro estable, 126 están graves y 33 en unidades de cuidados intensivos.



Se suman 412 pacientes recuperados, con los que ya son 57.348 personas las que se han salvado de morir por la misma enfermedad, según el Sinager, que el viernes y sábado ha procesado menos de 1.000 pruebas PCR diarias.



Según fuentes médicas que están al frente de la crisis sanitaria en los hospitales públicos, se necesita que el Laboratorio Nacional de Virología procese al menos 3.000 pruebas PCR cada día para tener mayor claridad sobre la magnitud de la pandemia.



Después de que la pandemia se comenzó a expandir, en marzo de 2020, las autoridades sanitarias prometieron que se llegaría a procesar 3.000 pruebas diarias, para lo que se contaría con la colaboración de laboratorios privados, pero hasta ahora no se ha llegado a esa cifra en un solo día.



Según la Secretaría de Salud, las primeras vacunas contra la covid-19 estarían llegando a Honduras en marzo, aunque muchos hondureños no creen debido al incumplimiento de otros ofrecimientos oficiales, como la instalación de siete hospitales móviles que fueron comprados entre marzo y abril de 2020 en Turquía.



De los siete hospitales, en una compra que rondó los 48 millones de dólares y en la que hubo corrupción, según denuncias de organismos como el Consejo Nacional Anticorrupción, solamente está funcionando uno, en San Pedro Sula, en el norte del país.



Los primeros tres hospitales llegaron en julio, mientras que los cuatro restantes entre octubre y noviembre, sin que hasta ahora se sepa cuáles son las razones precisas por las que no están funcionando todos.