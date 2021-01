Aterriza en Roatán el avión inspirado en saga de Star Wars

Roatán, Honduras.

El Boeing 737-800 de la compañía estadounidense United Airlines, inspirado en la saga ‘Star Wars’, aterrizó ayer en el aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán.

Esta es la segunda vez que la aeronave llega a Honduras. En junio del año pasado tocó pista en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

La aeronave inspirada en “The Rise of Skywalker” en Roatán.

“Para los fanáticos de Star Wars, hoy arribó a Roatán el Rise of The Skywalker de United Airlines, procedente de Houston. Feliz inicio de 2021!”, tuiteó Leo Castellón, titular de la Superintendencia de Alianzas Público Privadas. La aerolínea se unió a Disney para transformar a uno de sus aviones y celebrar el estreno de la película ‘The Rise of Skywalker’, que estuvo en la pantalla grande en diciembre de 2019. La aeronave tiene capacidad para 166 pasajeros.

El diseño es singular, por fuera se puede observar un fondo oscuro con estrellas, simulando una galaxia. La cola del Boeing muestra un sable de luz con diferente color a cada lado, para representar los dos lados de la Fuerza.