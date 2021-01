Indocumentados en Oregón y Virginia ya pueden pedir licencias de manejar

Portland.



Este primer día de 2021 entraron en vigor las leyes que permiten a los inmigrantes indocumentados que residen en los estados de Oregón y Virginia obtener licencias de manejar vehículos.



Ahora que ya no es necesario demostrar la ciudadanía estadounidense o la residencia legal en EE.UU., para obtener la licencia de conducir en Oregón tan es preciso presentar en el Departamento de Transporte (DMV) una prueba de identidad y fecha de nacimiento y certificar la residencia en Oregón.



El solicitante deberá además demostrar el pago de las tarifas correspondientes y haber aprobado el examen de conducción, con la posibilidad de presentar una declaración escrita de no tener asignado un número de seguridad social en caso de no tenerlo.



Al contrario que otras licencias de conducir, las licencias de ciudadanos sin estatus migratorio legal no serán aptas para el registro automático de votantes.



En Virginia, los solicitantes deberán demostrar en la DMV estatal una prueba de identidad, dos comprobantes de residencia, la documentación de declaración de impuestos de año anterior, o haber sido declarado como dependiente en una declaración de la renta en este estado, más una prueba de visión. La licencia tendrá que renovarse cada dos años.



Las licencias emitidas en ambos estados, no cumplirán con la norma federal de identificación personal Real ID, que permite, entre otras cosas, abordar aviones.



Los defensores de ambos estados coinciden en la importancia de que los indocumentados tengan el derecho de poder llevar a sus hijos al colegio y poder desarrollar una vida normal, sin tener la presión de no tener licencia de conducir, mejorando por consiguiente la seguridad vial.



Estas leyes protegen a los indocumentados que soliciten las licencias de conducción de las agencias de inmigración, a las que no se les facilitará información.



La mala noticia llegó esta semana desde el estado de Nueva Jersey, que aprobó la misma legislación en diciembre de 2019 con vistas a comenzar el proceso en enero de 2021, pero que ha suspendido indefinidamente la emisión de licencias de conducción para indocumentados.



El motivo alegado es debido a la falta de un plan y unos recursos informáticos aptos para implementar la norma por culpa de la pandemia del coronavirus, según informaron fuentes de la Comisión de Motores y Vehículos de Nueva Jersey (NJMVC).