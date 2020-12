Orlando Ponce reta a Paul Suazo y al Marathón con polémico mensaje de cara a la semifinal ante Motagua

Tegucigalpa, Honduras

La polémica entre el periodista Orlando Ponce Morazán y el futbolista John Paul Suazo del Marathón no para y en esta ocasión el comentarista deportivo le lanzó unas contundentes palabras al lateral derecho del cuadro verdolaga.

En la previa del duelo que sostendrá este miércoles el Marathón ante Motagua por la ida de semifinales de la Liga Nacional, el periodista de la compañía Deportes Televicentro retó al defensor hondureño con unas palabras que han generado revuelo en la red social de Twitter.

"Hoy quiero ver esos "huevos" de John Paúl en el Nacionalpara atacar al Motagua. No es lo mismo verla venir que platicar con ella. Que conste que Marathón tiene como hacerlo, pero los deseos no bastan, hay que demostrarlo y eso si lo dudo", escribió Ponce Morazán.

Inicio de la polémica

La polémica entre ambos se dio luego de que John Paul Suazo decidió hacer un video en vivo en Instagram, en el que se acordó de Orlando Ponce Morazán: "Que me la chu.. Ponce que decía que no teníamos huevos", indicó el jugador catracho.

Tras estas palabras, el comentarista deportivo le respondió: "Felicidades a Jhon Paul Suazo por invitarme a su granja. Yo como soy ranchero o de tierra adentro. Solo pedirle un favor, que me cuide muy bien a María para que no se me vaya a ir con Juana".

El periodista de Televicentro se refirió a la relación que mantuvo Paul Suazo con la también futbolista hondureña Yuridia Pineda, del Motagua, y quien dio por terminado el enlace tras encontrar el amor en una mujer.