Orlando Ponce le contesta a John Paul Suazo y lo deja nocaut

Tegucigalpa, Honduras.

El comentarista deportivo Orlando Ponce Morazán, de Televicentro, no se anduvo por las ramas y le respondió al futbolista del Marathón, John Paul Suazo, quien le dedicó un insulto en la celebración de los verdolagas tras clasificarse a la finalísima del Torneo Apertura 2020.

El Monstruo Verde le ganó 3-2 en el global al Olimpia (se impuso 3-1 en la ida y perdió 1-0 en la vuelta) y quedó como el campeón de las vueltas regulares, asegurándose un boleto a la finalísima.

Los jugadores celebraron en el camerino del estadio Nacional y John Paul Suazo decidió hacer un video en vivo en Instagram, en el que se acordó de Ponce Morazán. "Que me la chupe Ponce que decía que no teníamos huevos, que nos temblaban las patitias aquí en el Nacional. Ahí está ve, a la final vamos", dijo el lateral derecho.

LA RESPUESTA DE PONCE

Orlando Ponce no tardó en contestar al insulto de John Paul y lo hizo a través de su cuenta de Twitter con un mensaje que deja 'KO' al futbolista del Marathón, recordándole un episodio que vivió.

"Felicidades a Jhon Paul Suazo por invitarme a su granja. Yo como soy ranchero o de tierra adentro. Solo pedirle un favor, que me cuide muy bien a María para que no se me vaya a ir con Juana", escribió el comentarista deportivo.

El periodista de Televicentro se refirió a la relación que mantuvo Paul Suazo con la también futbolista hondureña Yuridia Pineda, del Motagua, y quien dio por terminado el enlace tras encontrar el amor en una mujer.

Tras ese episodio, el jugador del Marathón ua sufrido muchas burlas en las redes sociales.