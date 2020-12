Gaby Spanic despide el 2020 en la playa y con un bikinazo

México.

Gabriela Spanic tiene suspirando a todos sus seguidores en Instagram, luego de publicar una fotografía luciendo fabulosa en bikini.

"Feliz Navidad mis ángeles amados. Salud, vida y prosperidad", fue el mensaje con el que acompañó la postal en la que luce muy feliz frente a una palmera y recibiendo el sol.

Después de casi cuatro meses bajo el frío de Hungría, finalmente está de regreso en México y disfrutando del clima y los rayos de sol.

La venezolana se da un descanso luego de que no ganó la edición húngara de Dancing with the Stars, pero sí llegó a la final. Su paso por el famoso programa no solo le convirtió en una estrella absoluta en el país, sino que estilizó su figura aún más si cabe.



A sus 47 años, Gabriela vive uno de los momentos más dulces de su carrera y, en lo personal, se ve más espléndida y plena que nunca.