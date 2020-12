50,000 alumnos abandonaron universidades en Honduras por covid-19

Universidades presentarán propuesta de retorno a clases TEGUCIGALPA. En la última reunión del año, las autoridades del Consejo de Educación Superior (CES) aprobaron los lineamientos básicos para que las universidades retornen gradualmente a las actividades académicas semipresenciales o presenciales. El documento fue aprobado el 17 de diciembre y es parte de la propuesta de retorno gradual a las actividades académicas presenciales del CES que será presentado a inicios del próximo año al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) para su autorización y aprobación. La propuesta autoriza a las universidades para comenzar a planificar un regreso gradual semipresencial, especialmente, en algunas clases que tienen componente práctico y que requieren de la presencialidad. “El documento da una serie de directrices como condiciones o requisitos que las universidades deben cumplir si deciden abrir algunas clases prácticas; pero reconoce que en el primer trimestre todo va a ser virtual”, dijo el rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) Marlon Brevé. Especifica que el retorno a las actividades se tomará con base en el comportamiento del covid-19 en cada región del país; sin embargo, las instituciones de educación superior deben organizar su estrategia de retorno priorizando la vida humana y siguiendo los protocolos de bioseguridad emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud. Brevé agregó que hay una serie de estudiantes que se han estancado porque no han abierto sus clases que tienen componente práctico, como las de las carreras que requieren de laboratorios. Entre las medidas de bioseguridad que deben seguir las universidades es mantener el control de acceso con medición de temperatura, la implementación de puntos de inspección en campus y sedes, que haya cantidades pequeñas de estudiantes en los salones o laboratorios y que mantengan el distanciamiento entre ellos, al igual que en las oficinas del personal administrativo; además cada institución dará el seguimiento a la salud de los miembros de su comunidad y la debida identificación de casos con síntomas. “La propuesta fue hecha en conjunto y cada universidad dependiendo su necesidad la aplicará; hay universidades que tienen carreras médicas y otras como nosotros que tienen ingenierías, y los estudiantes no puede realizar las prácticas en los laboratorios porque de manera virtual no se puede hacer”, dijo el rector de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) Javier Mejía. “La propuesta fue hecha en conjunto y cada universidad dependiendo su necesidad la aplicará; hay universidades que tienen carreras médicas y otras como nosotros que tienen ingenierías, y los estudiantes no puede realizar las prácticas en los laboratorios porque de manera virtual no se puede hacer”, dijo el rector de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) Javier Mejía. El rector explicó que en los laboratorios antes llegaban hasta 30 alumnos, por lo que ahora se debe reducir la cantidad de alumnos en un 20%. El retorno a las clases presenciales por ahora solo se está considerando para las asignaturas prácticas, por lo que las demás clases se continuarán impartiendo en línea. Los rectores esperan que Sinager apruebe la propuesta. Desde el 16 de marzo pasado, las 21 universidases del país suspendieron las clases presenciales.