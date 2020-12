Boniek García: “Aún sigo creyendo en Santa Claus”

San Pedro Sula, Honduras.

La Navidad es una fecha especial y Boniek García tiene latentes esos momentos. A sus 36 años, el mediocampista hondureño recordó vivencias de su infancia.

¿Cómo pasará esta Navidad?

Aquí en Houston con mi esposa, mis hijos y mi suegra. No se sale mucho por la pandemia.

¿Está triste por no estar en Honduras?

Sí, no podré estar con mi mamá, hermanos, sobrinos, primos, no habrá la oportunidad de estar con ellos, pero siempre estaremos en constante comunicación. Entienden la situación que pasamos este año. Gracias a Dios que nos veremos por videollamada.

¿Qué recuerdos tiene de su niñez en estas épocas?

De disfrutar con los amigos, hacer el muñeco, ir pidiendo de casa en casa que nos dieran para los cohetes, los estrenos porque uno se alegraba mucho cuando llegaba nuestra madre con ellos. Eran las únicas fechas que podíamos estrenar en el año, no se podía ni para el cumpleaños. Nosotros sabíamos que el 24 o 31 por lo menos una mudada teníamos.

Momentos sanos esos en Tegucigalpa.

Sin lugar a dudas, si volviera a nacer lo viviría de nuevo. De disfrutar con los amigos y reventar cohetes.

¿Era bueno para comer tamales?

Claro que sí, (risas).

¿Algún cohete le reventó en la mano?

No, gracias a Dios no (risas). Solo encendía el cohete y lo tiraba, no me la tiraba de valiente como otros amigos que me decían que lo tirara cuando la mecha estaba muy corta. No me arriesgaba.

¿Creía en Santa Claus?

Pues hasta este día sigo creyendo (risas). Le pedí salud para todos, lo necesitamos. También se lo pedí a Dios con mucha fe para que todo vuelva a la normalidad este año.

¿Qué Navidad lo marcó?

Todas las Navidades me han marcado porque las disfruto en familia, siempre trato de estar con ellos. Siempre comemos, reímos, bailamos, siempre para tener los recuerdos.

Boniek García junto a su familia.

¿Ayudó en su casa con la decoración navideña?

En la casa estuvo mi cuñado y mi esposa, que decoraron, mis niños hicieron sus relajos por aparte. Yo me salvé porque cuando comenzaron a mí me llamaron a la Selección.

¿Qué le deja 2020 en lo personal?

No mucho, no se pudo disfrutar del fútbol como uno hubiese querido, eso fue triste, pero sabemos cuáles fueron las causas.

¿Qué representó volver a vestir la camisa de la Selección?

La verdad que fue una alegría tremenda volver a vestir los colores de la Selección. Es importante ser tomado en cuenta. Los minutos que tuve salieron bien, hice un buen papel contra Guatemala.

El 2021 trae eliminatorias, ¿qué espera?

Lo importante es que el profe Coito sacó sus conclusiones, tiene una lista dura, hay jugadores con bastante nivel. Este año será importante para la Selección porque se tienen que sacar buenos resultados.

¿Levanta la mano para continuar en el proceso a Qatar 2022?

Obviamente, pero siempre y cuando esté jugando y tenga buen rendimiento, si es así bienvenido sea.

¿Continúan las pláticas con Houston Dynamo para seguir o está descartada su continuidad?

De momento seguimos escuchando, hay tiempo, es hasta el final de este mes que se cierra todo. Estoy tranquilo, la prioridad la tiene Houston. Con Maynor estamos así, él hizo un gran torneo.

¿Cuál es su recomendación para Honduras?

Seguir cuidándose, no debemos dejar de lado lo que ha pasado, está la pandemia y los huracanes. Vamos a salir adelante.