Incertidumbre entre maestros y padres por nuevo año escolar

San Pedro Sula.

Padres, docentes y organizaciones magisteriales están en incertidumbre porque la Secretaría de Educación aún no ha socializado cómo será la dinámica del año escolar 2021 y tampoco hay una visión clara de cómo terminará el actual en el sistema público, extendido a febrero por la pandemia y las tormentas en muchas zonas.

José Carballo, director del Instituto José Trinidad Reyes, el más grande de la ciudad con una matrícula cercana a los cinco mil alumnos, manifestó que hay una serie de inconsistencias en la planificación educativa que se deben aclarar cuanto antes.

Carballo explicó que en el caso del campamento lúdico, instaurado por la Secretaría de Educación para los estudiantes que no tuvieron conexión en medio de la pandemia y luego en zonas adonde se inundó, hay muchas dudas y padres preguntando ¿Dónde y cómo deben trabajar los estudiantes?

Asimismo, en cómo Educación llamó a maestros voluntarios para llevar a cabo esta iniciativa no hay claridad de su operatividad.

“No sé cómo están funcionando porque los padres de familia quieren que les resuelva; pero no sabemos nada de eso, esos campamentos se los inventó la Secretaría de Educación. Pensaban que les iba a salir de voluntariado y no hay. El campamento comenzó el lunes de la semana pasada y los padres siguen buscando. Milton Ayala no contesta”, expuso Carballo.

El director de Reyes dijo que estos campamentos deben terminar el 31 de enero , y febrero servirá para culminar el año lectivo. En el sistema educativo privado este problema no se ha presentado porque la mayoría ha finalizado clases y los docentes de cada colegio están sirviendo para reforzar a los estudiantes que dejaron materias en los campamentos lúdicos.

“En febrero haremos reforzamiento y recuperación de quienes se conectaron y tuvieron dificultares para asimilar los contenidos; en tanto que los alumnos que iban bien y tenían contacto permanente ya hicieron sus exámenes finales; mientras que los que tuvieron problemas están pendientes, se está abordando qué trabajo dejarles en diciembre y enero, valorarlo y ver cómo se recupera su año”, detalló.

Carballo enfatizó que la Secretaría de Educación debería haber compartido antes de vacaciones un plan estratégico acorde a cada región y en enero reunirse con las autoridades departamentales y directores, “no sé cómo hay instituciones de zonas afectadas que ya subieron notas. Tenemos una planificación propia, pero no es correcto, Educación debe tener un plan centralizado. Deben llamarnos de 18 al 22 de enero y unificar estrategias de trabajo”, dijo.

En el Reyes, el reforzamiento se hará del 1 al 13 de febrero, del 15 al 19 las recuperaciones y del 22 al 26 entrega de calificaciones.

“A nivel nacional todavía no se sabe cuál va a ser el índice de reprobación, principalmente en las zonas adonde se inundó. En el Reyes, un 40% de los alumnos fue afectado, pues viven en la Planeta, Rivera, Calpules y Chamelecón”, aclaró.

Piden planificación El Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras pidió que se incluya a docentes en la planificación de 2021.

Armando Antúnez Caraciolli, coordinador en San Pedro Sula de la Asociación de Padres de Familia de Cortés, confirmó que hay mucha confusión sobre el campamento lúdico y que la Secretaría de Educación no ha dado a conocer cómo se desarrollará el año lectivo 2021.

“Estamos viendo que la situación de la educación parece que va estar peor en 2021, la crisis económica en las familias va a ser grande. La gente no le entiende al campamento lúdico, esto se planificó con docentes voluntarios y casi no hay, no hubo una orientación clara, fue un invento espontáneo. Milton Ayala no nos atiende, estamos preocupados por la educación de nuestros hijos”, dijo.

En ese sentido, si el año 2021 se hará virtual, Antúnez dijo que se debe cumplir con el bono educativo y servicio gratuito de Internet para acceder a las plataformas, el cual se esperó durante 2020. “Necesitamos que nos sentemos en las mesas sectoriales para mejorar la educación”, comentó.

Antúnez dijo que hay cursos completos de estudiantes en el aire que no saben si pasaron el año porque no recibieron clases de sus docentes, situación que se agravó con las inundaciones, cuando varios maestros perdieron todo el material de evaluación. “Solo en el Primero de Mayo hay 12 docentes que perdieron todo”, finalizó.