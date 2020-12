Más de 15,000 personas pasarán Navidad en bulevares y albergues

San Pedro Sula.

Miriam Hernández está a pocos días de dar aluz y se encuentra entre los más de 15,000 damnificados que no disfrutarán esta Navidad en sus casas.

La sampedrana de 27 años de edad, reside en la colonia Asentamientos Humanos, sector Rivera Hernández, cuyas calles todavía tienen una capa de lodo que les impide caminar y regresar a su hogar con su hijo de cuatro años y su esposo.

Hernández duerme debajo del puente en construcción entre el bulevar del este y la 27 calle y expresó entre lágrimas a LA PRENSA todas las experiencias que ha vivido en dicho lugar.

3 cifras de los albergues 366 personas se refugian debajo del puente que todavía está en construcción en el bulevar de este. 103 familias duermen debajo del puente de Chamelecón; son más de 500 personas entre niños y adultos. 3,118 familias están todavía en los 123 albergues habilitados en San Pedro Sula.

“Estoy en mis últimos días de embarazo y me he enfermado en varias ocasiones, pero he logrado recuperarme mediante la automedicación, ya que en el hospital no me atienden si no tengo sangrado”, lamentó.

Agregó que su primogénito, de cuatro años, se enfermó de una alergia en todo su cuerpo, y para llevarlo a un centro de salud tuvo que caminar varios kilómetros, lo que ocasionó que padeciera malestares y sus pies se hincharan por varios días.

Inundaciones

Desde el 4 de noviembre, miles de familias evacuaron de sus viviendas por la llegada de las tormentas tropicales Eta y Iota, pero hasta la fecha muchos continúan durmiendo en los bulevares del este y del sur, puentes a desnivel de Chamelecón y el que todavía está en construcción entre el bulevar del este y la 27 calle.

Este ha sido mi embarazo más difícil, me he enfermado y ya faltan pocos días. Miriam Hernández , colonia Reyes Luque.

Algunas personas están en los albergues municipales, otras se vieron obligadas a refugiarse en estos lugares públicos.

En el puente a desnivel del bulevar del este hay 366 personas, de las cuales 240 son adultos, 77 niños y 49 niñas, la mayoría viven en Asentamientos Humanos.

Unos pobladores explicaron que empleados de seguridad les informaron que tenían hasta el 6 de enero de 2021 para abandonar el puente, ya que la construcción está inconclusa y urge terminarla.

“Tenemos la esperanza que para esa fecha ya podamos regresar a nuestras casas”, dijo un ciudadano.

Es triste saber que estaremos durmiendo debajo del puente en esta navidad. Carolina Ramos , col. Asentamientos Humanos.

Yadira Mencía, otra damnificada, dijo que en años anteriores se dedicaba a la venta de montucas, tamales y tamalitos para estas fechas, “pero ahora solo queda esperar que alguien nos venga a regalar un tamal”.

Los afectados hacen un llamado a la Municipalidad para que dé prioridad a la reparación de los bordos del sector porque temen que en una próxima lluvia vuelvan a inundarse las comunidades aledañas.

También mencionaron la falta de brigadas médicas, pues aseguraron que para ser atendidos tienen que ir a los centros de salud de lasatélite o la Pradera.

Los niños son alegres con estrenos. yo soy feliz de tenerlos esta navidad. Mercy Mejía , colonia Canaán.

Chamelecón

Debajo del puente de Chamelecón la historia no es muy diferente, aquí continúan viviendo 103 familias en tiendas de campaña donadas por La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica) y otros en casitas improvisadas de plástico, ramas y cartones.

Estas personas son residentes de las colonias Morales, Canaán, Playita, San Jorge, Fe y Esperanza, quienes aseguran que perdieron todo, incluso hasta sus casas.

Copeco informó que todavía hay 123 albergues en San Pedro Sula, donde permanecen 3,118 familias, equivalente a 14,355 personas.

Los damnificados esperan recibir ayuda del Gobierno o instituciones para recuperar sus hogares u obtener una vivienda digna lejos de las zonas de peligro. “Aunque no tengamos una feliz Navidad como en años anteriores, tenemos que seguir adelante, Dios sabe lo que hace”, dijo Rosa Rodríguez, pobladora de la colonia Morales.