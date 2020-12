Las confesiones más íntimas de Fabián Coito: “Parrilladas, ensaladas y pastas me quedan bien”

San Pedro Sula, Honduras.

Todos hemos visto la energía que descarga dirigiendo a la Selección de Honduras en el campo, su emoción por el triunfo y la decepción por la derrota, pero esta vez el técnico Fabián Coito abrió su lado más íntimo, como sus sentimientos, sus gustos, su familia, sus miedos, sus prioridades y sus pasatiempos.

El uruguayo tuvo un mano a mano con "Mi Finde" de Diario La Prensa en el que el fútbol por un momento no fue tema principal ni prioridad.

Maestro, ¿cuáles son sus gustos, miedos y pasatiempos?

“En esta cuarentena me he dedicado más al fútbol; fuera de mi familia paso todo el día analizando las cosas. Fuera del deporte me gusta mucho cocinar. Parrilladas, ensaladas y pastas me quedan bien, eso me dice mi esposa”.

El estratega es fanático del pescado, su comida favorita en los 22 meses que tiene de estar en el país. El charrúa en los entrenos es una persona exigente, y perfeccionista, pero fuera de las canchas es otra cosa.

Fabián Coito dice que la Bicolor y los equipos deben de tener mejores canchas para entrenar.

“Soy muy partidario de la delegación de funciones, me gusta hacer sentir bien a la gente que está conmigo, soy serio, no me gustan las fiestas y esas cosas, soy muy franco y honesto”.

Si le tocara quedarse residiendo en Honduras, a Coito le gustaría vivir en la capital Tegucigalpa, ya que la considera una ciudad bonita, agradable y tranquila.

Es padre de dos hijos (Juan Ignacio y Martín). Como esposo se considera muy leal. “Soy súper leal, noble y buena persona”, revela.

Casi todos los entrenadores tienen siempre a una persona como referencia en la vida, en el caso del estratega de la H no es así. “No tengo alguno que admiro en especial, de todos siempre veo las mejores cosas”.

La vida es de retos, la disciplina y la organización son clave para el uruguayo, quien asegura que no sufre temores. “No le temo a nada, me preparo siempre para todo, pero la vida te da sorpresas”.

¿Y lo que no tolera o no le gusta?

Una de las cosas que más le genera tristeza al técnico de la Bicolor es ver a niños en la calle. “Eso me duele, ellos no merecen vivir así”. Estar sin su familia no es nada fácil para alguien, Coito habla muy seguido con sus hijos. “Ese es uno de mis pasatiempos”.

Tiempo en la Selección

El técnico uruguayo confiesa que su mejor pasatiempo es hablar con sus hijos.

El suramericano lleva 22 meses al frente de la H y considera que se han conseguido buenos progresos. “Este tiempo ha sido muy bueno, hemos ganado muchas cosas, pero por la pandemia del covid-19 se han hecho algunos cambios y ha afectado tanto en la vida personal como en la privada. Para la Selección, en cierto punto fue un reproceso, pero ha sido un golpe parejo, lo bueno es que se volvió a empezar y eso es lo más importante”.

¿Qué zona ha ganado más: defensa, mediacancha o ataque?

“No me animo a hablar de zonas, creo que el juego en general es algo que hemos venido haciendo más seguido, el fútbol ha venido evolucionando y buscamos tener un equipo con más estructura en las distintas líneas, ahí es donde buscamos mejorar más”.

El ataque de Honduras ilusiona

Coito tiene las opciones de jugadores de experiencia y calidad como Alberth Elis, Jorge Benguché, Antony Lozano y Romell Quioto, entre otros. Coito piensa que la H será fuerte en ofensiva en la eliminatoria.

“Yo creo que vamos ser un equipo fuerte ofensivamente en la eliminatoria, hay que mejorar en las áreas que te dije anteriormente, entre más trabajo tengamos como equipo, mayores probabilidades tenemos de ganar. Hay buenos jugadores, pero tienen que estar en constante ritmo y no es fácil estarlo”.

También se refirió el tema de Anthony Lozano, jugador del Cádiz de la primera división de España que no se logra ganar la total aceptación y el reconocimiento de la afición. “Lozano juega en un continente como Europa que exige mucho, tiene diferentes roles en su juego. Yo me siento muy contento cada vez que juega, lo que deseo es que mantenga ese nivel, no solo por él, sino por la Selección y que le puede abrir más puertas a otros futbolistas”.

El estratega es muy respetado por la afición hondureña.

El 'Choco' no ha sido un jugador tan arropado por la afición, el timonel de la escuadra catracha cree que esto debería cambiar. “Eso tiene que cambiar en el pensar de la afición, ya con el hecho de jugar en Europa debería de tener su reconocimiento, más si tiene varios años haciéndolo. Muchas veces exigimos que sea la figura y eso es un proceso que irá de a poco”.

Liga de Naciones, Copa Oro y eliminatoria

La Bicolor tendrá un año 2021 cargado. Enfrentará las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf contra Estados Unidos, además la Copa Oro y la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022.

Pero, ¿a qué va Honduras a esas competencias? “Con la ilusión de ganar, después las estrategias que busquemos son otras cosas, pero vamos siempre pensando en todo lo que se viene. Lo primordial es llegar bien a las eliminatorias, pero siempre Honduras debe ir a competir a todas las competencias que juguemos”.

Luego profundizó: “Yo creo que lo que pasó en la Copa Oro anterior (Honduras fue eliminada en la primera ronda) debe de servirnos para mejorar, en la edición pasada merecimos pasar a la siguiente ronda, no lo tomo como revancha, pero sí con las ganas de cambiar la imagen”.

Alberth Elis y Jorge Benguché

Los atacantes Alberth Elis y Jorge Benguché fueron contratados por el Boavista de Portugal esta temporada; sin embargo, no se han podido consolidar, apenas el primero ha convertido un gol. “No es fácil adaptarse de la noche a la mañana al fútbol europeo, creo que ambos han venido mejorando.

Fabián Cioto disfrutando de un buen mate.

También le pasó a Denil Maldonado en México, ahora que está en Chile. Creo que entre todos debemos formar mejor a nuestros futbolistas, es clave para llegar bien a la élite del deporte”.

Denil, el acompañante de Maynor Figueroa

Tras la expulsión del fútbol del defensa central Henry Figueroa, una de las preocupaciones de la afición es quién será el acompañante de Maynor Figueroa en la defensa central.

“Bueno, hay varios jugadores, pero sigo pensando que Denil Maldonado tiene todas las condiciones, hemos probado a otros futbolistas como Jonathan Paz y Marcelo Pereira que también son buenas opciones”.

Resultados y crítica

La H cerró el año con saldo negativo: un empate contra Nicaragua y derrota contra Guatemala, pero eso no le preocupa ni le quita el sueño al estratega. “El perder o empatar con selecciones que crees que son de menor nivel que tú suele pasar. Las críticas yo las escucho, pero hasta ahí nomás. Estoy 24 horas del día enfocado en la Selección. Falta mucho para las competencias y siento que vamos creciendo en lo que buscamos”.

Coito no baja su dedo del renglón. Pide que el fútbol hondureño mejore las canchas, de lo contrario un país no puede soñar con ir seguido al Mundial. “Debe de haber mejores canchas, lo he dicho muchas veces, pero no es porque yo quiera, es para el bienestar en el país. En pleno 2020 un equipo que busque ir al Mundial debe practicar en mejores terrenos de juego”. Para competir con el fútbol élite se debe mejorar la estructura. “Las grandes selecciones tienen instalaciones de nivel, si queremos estar entre los mejores debemos de exigirnos más”.

El DT de la H disfrutó el mano a mano con Mi Finde.

Tres razones por las que cree que Honduras irá al Mundial

1. “Porque hay buenas futbolistas”.

2. “Tengo mucha confianza”.

3. “Espero tener una unión entre la afición y Selección”.

PERFIL

Fabián Coito Machado

Nacimiento: Montevideo, Uruguay, el 17 de marzo de 1967.

Inicios como DT: Fue entrenador por primera vez con el Central Español en 2004.

Para recordar: En 2019 se convirtió en el entrenador de la Selección de fútbol de Honduras.

Dato: En su carrera como jugador militó en los equipos: Montevideo Wanderers, San Agustín, Provincial Osorno, Olimpia (Honduras), Pachuca y Central Español.