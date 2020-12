Incomunicadas 1,500 familias chortís en el parque nacional Cerro Azul Copán

El Paraíso, Copán.



Pese a que ha transcurrido poco más de un mes desde del embate de las tormentas Eta y Iota, centenares de familias del pueblo indígena maya chortí en este municipio del norte de Copán siguen sufriendo las consecuencias por la destrucción de cultivos y vías de acceso.



A la fecha hay ocho comunidades del pueblo indígena del área de amortiguamiento del Parque Nacional Cerro Azul Copán incomunicadas, hasta donde se envían en caballos los alimentos y otros insumos de primera necesidad.



óscar Amador, consejero menor del Consejo Regional del Pueblo Indígena Maya Chortí de Copán Ruinas, indicó que las comunidades incomunicadas y donde el impacto de las lluvias devastó viviendas en su totalidad, al igual que mantiene en riesgo a muchas familias son La Playona, Río Lindo, Libertad Nueva, Libertad Vieja, Pinalito, Brisas de la Frontera, San Isidro y El Mirador, en las que habitan alrededor de 1,500 familias chortís.

Centenares de familias del pueblo indígena maya chortí se movilizan en caballos para lograr llegar a zonas con acceso a vehículos para poder recibir raciones alimenticias y abono para reconstruir sus cultivos.

“Las autoridades e iglesias han estado anuentes con nuestro pueblo ayudando con alimentación, nos traen apoyo con fertilizante para la gente que quedó sin nada”.

Aunque según autoridades municipales, todo el municipio de El Paraíso tiene afectaciones graves, estas son las más afectadas.



“Las pérdidas son cuantiosas en agricultura, tenemos damnificados, en La Playona, dos barrios se fueron completos y la gente que quedó en zona de riesgo. No ha habido trabajo, los caminos se perdieron y están cerrados, la cosecha de café se perdió en toda esta área, y de esto es que vive nuestra gente. Este año se perdió la cosecha de café, granos, cacao y ganadería. En nuestras comunidades todavía están cerradas las calles, esperamos la maquinaria para lograr abrir el acceso a las comunidades”, lamentó el consejero.

La Playona es una de las más afectadas.

Adonías Morales, alcalde de El Paraíso, dijo que el río Morjá, cuyo desbordamiento superó el kilómetro de lo ancho, provocó la pérdida de 70 viviendas entre La Playona, Nueva Esperancita y Río Lindo, porque además hubo deslizamiento.



“Todas las comunidades tienen problemas. Maquinaria de la comuna está haciendo despejes en las calles y otras vías, como en Pinalito, que se deben hacer las calles de nuevo. Estuvieron incomunicados hasta la semana pasada, hay que buscar un vado para lograr pasar porque el río no da espacio para pasar”.



Agregó que han podido salir porque no tenían provisiones, “la gente no tenía qué comer y se ha logrado hacer arreglos para que por lo menos en bestia puedan abastecerse”.