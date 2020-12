Policía asegura que redoblará vigilancia en fiestas navideñas

Tegucigalpa, Honduras.

Los entes de Seguridad estarán vigilantes durante la temporada navideña, asegurándose que la población mantenga las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19.

Según las autoridades, como parte del plan de prevención se han contratado médicos y personal especializado adheridos a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que en coordinación con el Ministerio del Trabajo realizarán supervisiones en los comercios y lugares públicos.

Comisionado Jair Meza

“Lo que buscamos es que el sistema de salud no colapse porque esto nos traería un retroceso en todas las medidas ya aplicadas,especialmente en el rubro económico", expresó hoy el comisionado y portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jair Meza.

También recordó que debido a la circulación general hay mayor afluencia de personas en las calles, quienes deben recordar que el virus aún está vigente.

"Tenemos que hacer conciencia y seguir luchando ante esta pandemia,tomando todas las medidas preventivas necesarias para que Honduras salga adelante", puntualizó el funcionario policial.

Medidas

Ayer domingo, el Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) anunció que se mantienen los horarios de circulación de 5:00 am hasta las 10:00 pm, con la excepción de los días festivos de Navidad y Año Nuevo, de lo contrario, las autoridades advierten que la autoridad de tránsito podrá sancionar a quienes no respeten los horarios y no pueda justificar.

Con lo relacionado a convivios y celebraciones familiares, se recomienda no exceder un máximo de 10 personas en residencias y domicilios; los bares, discotecas y salones sociales no están autorizados.

La Policía Nacional de Honduras instó a la prudencia, evitar riesgos innecesarios y a mantener comunicación permanente con las autoridades, ya que la vida de los hondureños es el bien más valioso del Estado; reiteramos que la pandemia de COVID-19 está activa, por lo que el uso de mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos debe ser constante.