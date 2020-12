David Suazo se sincera: su vida en Italia, esposa, técnico, Inter, racismo, Maradona y la Selección de Honduras

Cerdeña, Italia.

Se fue de Honduras para un rincón paradisiaco del Mediterráneo siendo un chaval de apenas 19 años con el objetivo de triunfar y luego regresar a su país ya realizado. El primer objetivo lo cumplió: brilló como futbolista, maravilló al mundo con su explosión y sus goles, se hizo rico y famoso, pero el regreso no pudo ser, el cariño de todo Cerdeña y el amor de la italiana Elisa Secchi lo atraparon y hoy el presente y el futuro de David Suazo es Europa.

En un ambiente de sol, arena y mar de aguas de color esmeralda, el mejor jugador hondureño de todos los tiempos es muy, muy feliz en la exótica isla italiana ubicada en la región insular y en la que se sienta en un trono de rey, estatus ganado tras hacer feliz con sus proezas a todo el pueblo “sardo”, del cual hoy es emblema y símbolo. Esto quedó demostrado este año en el centenario del Cagliari, donde la imagen del catracho predominó como referencia, incluso le dedicaron un documental que lo inmortalizó.

¿Cómo está David Suazo?

Estamos bien gracias a Dios, aquí en familia, intentando recuperar la normalidad por el tema de la pandemia y otras situaciones que pasan.

Hace poco el Cagliari celebró los 100 años de historia, el club te puso como referencia, ¿qué sentiste?

La verdad es un motivo de honor, a pesar que vine de tal lejos, Honduras era un país desconocido para ellos. Ser reconocido me llena de mucho orgullo y saber que mi hombre este ahí significa mucho para mí. Esto también ayuda a que más jugadores de mi país puedan venir.

¿Pese a tu retiro, te sientes como figura emblemática del club?

Pues tu sabes que las cosas bonitas son cuando andas con tu familia y te reconocen, te piden fotos, eso dice que dejamos una huella importante y es algo muy bonito, te llena de orgullo.

David Suazo frecuenta con su esposa las bellas playas de Poetto, su lugar favorito para vacacionar.

¿Qué significa David Suazo para el Cagliari?

Yo pienso que es la unión de Italia con el país extranjero en sí. Yo vino cuando ya habían pasado jugadores como Fabián O'Neill, Enzo Francescoli y viene un hondureño pues y hacerlo bien me parce que marcó un legado importante.

¿La cuidad de Cerdeña que significa para el Rey David?

Es mi segunda San Pedro Sula, porque prácticamente mi madurez la pase aquí y tengo más años de vivir en Europa que en mi propio país, pero mi tierra es mi tierra.

¿Cuál es tu sitio favorito de la Isla?

Cagliari es pequeño, digamos que en 15 minutos estas del centro a la playa, yo vivo cerca de la playa, mi lugar favorito se llama el Poetto, es tipo Tela, son 10 kilómetros de playa abierta, es un lugar hermoso, y te recuerda mucho tu país, lo malo es que aquí no hay palmas de coco, buscaba pero no encontraba, aquí la naturaliza es diferente. Vamos muy seguido con mi familia, y que los muchachos se puedan relajar.

¿Es feliz David Suazo?

Yo creo que Dios ha bendecido a mi familia, hacer lo que hago por mi familia es muy importante, mi mamá y mi papá, que en paz descanse, han sido los pilares más especiales en toda mi vida y carrera como jugador.

¿Te costó mucho decidirte si quedarte a vivir en Europa o regresarte a tu país?

Tu sabes que mayormente las que mandan son las mujeres. Mi esposa Elisa Secchi influyó mucho para que me quedara aquí, además que mis hijos nacieron en Italia. Tengo 21 años viviendo en Cagliari, pero me siento alegre la verdad. Fue un poco complicado el principio, pero al final la familia tiene un peso importante en este tipo de decisiones. Toda mi familia conoce Italia, pero es bonito aquí.

La "Pantera" tiene más de 21 años viviendo en Italia, su segundo hogar y en donde disfruta con su familia salir a los centros comerciales.

¿Fuiste una persona vanidosa, ya que pasabas mucho en Milan?

Son cosas que pasan, obviamente uno se daba los gustos cuando puede, nos compramos ropa, joyas, me recuerdo que me compré el carro que siempre quise y esas son satisfacciones que al final valen la pena. Lo más loco que me compré es otro carro, me recuero que mi señora me preguntó que iba hacer con dos cuando ya tenía uno, pero era un momento de locura sana la verdad. Luego recapacite y son momentos que uno va recodar siempre.

¿Cómo es un día en Cerdeña para David?

En este momento que la situación es delicada que no se pueden seguir con los entrenos para estudiar, me toca levantarme temprano para ir a dejar a los hijos a la escuela, desayunó con mi esposa, salimos a caminar, mi esposa ayuda con las tareas por el tema de Italia. Si hay Champions la vemos, pero los días pueden cambiar, a veces a la playa también.

¿Cómo es David Suazo de padre?

Me gusta estar en familia, inclusive yo siempre cuando fui a Milán o Portugal, ellos se van conmigo y era algo que pedía cada vez que cambiaba de club. Ahora en la faceta de entrenador pueda que eso cambie, pero mis hijos ya están grandes y lo asimilan un poco mejor. Trato de inculcar los valores que mis padres que dieron a mí. Son tiempos distintos.

RELACIÓN CON SU ESPOSA

La relación con tu esposa Elisa Secchi, ¿cómo surge?

Yo creo que el Señor me la puso en el camino. La conocí en la playa, fue un encuentro circunstancial, con unos amigos en común. Me recuerdo que le ofrecí si quería tomar un caramelo que había ahí, por el acento me costaba mucho hablar con ella, pero ahora tengo más de 15 años de conocerla. Ella me recuerda eso que cuando me conocía no era famoso, entre risas.

¿Suazo ayuda a las tareas del hogar?

A veces nos toca, cuando yo llegué a Italia vine solo, antes que viniera mi hermano René, tenía que lavar, hacer comida, pero siempre le llamaba a mi mamá para que me ayudara a hacer almuerzo. Ahora puedo hacer baleadas, a mis hijos le gustan, nadie cree que puedo, pero si, entre risas. La machuca es súper complicada, pero me cuesta hacerlo. Cuando viene mi madre aquí me mima mucho y me hace todas las comidas que me gustan hacer. Mi esposa no está acostumbra a esas comidas, cuando hago comida dice que muchas grasas, pero al menos la tortilla se la come. A mis hijos les gusta mucho el pollo, baleadas entre otras cosas.

¿Elisa Secchi es celosa?

Son situaciones que pueden pasar, pero en ese sentido tuve mucha suerte de tener una esposa buena, las tentaciones hay, el respeto es primordial, por algo tenemos años de relación y algo bueno hemos hecho para seguir juntos.

Suazo mantiene una excelente relación con su esposa Elisa, siendo un pilar importante en su vida dentro y fuera de las canchas.

¿Y David es celoso?

Pues claro, soy muy celoso, son situaciones normales, pero no ha pasado algo grave que te podría decir que haya sido problema. Ella ha estado presente en todo, siempre ha estado a mi lado en los buenos y malos momentos también, mi familia la quiere mucho.

¿Suazo es una persona detallista?

Mi esposa me dice siempre, no se te vaya a olvidar eso, mira a que uno de mujer siempre le gustan los detalles, sino te va mal.

¿A tus hijos David Edoardo y Luis les gusta el fútbol?

A ellos les encanta el fútbol, decirte que puedan ser jugadores es prematuro, pero les digo siempre que traten de hacer lo que más le gusta y que lo disfruten al máximo. Los apoyo en todo lo que se pueda. Con David los problemas son las hormonas revueltas por la edad, pero es un buen chico, él está jugando en las reservas del Cagliari y veremos qué pasa. Lo que será el futuro solo Dios lo sabe.

¿Qué es lo que más extrañas de Honduras?

A mi gente, poder hablar con mis amigos, abrazar a mi familia, ir al (estadio) Morazán a ver un partido de fútbol, la machuca, recordar anécdotas hasta las tres de la mañana, mi país es mi país.

¿Si te tocara cambiar algo de tu vida que sería?

Cambiar no sé, yo me siento muy agradecido la verdad, no cambiaría nada de lo que me ha pasado, mis padres me apoyaron en todo. Logré mis sueños de jugar al fútbol y eso vale todo.

FUTBOLISTA O TÉCNICO

El "Rey" posa con su hijo menor Luis Gabriel y la leyenda del fútbol italiano Paolo Maldini.

¿Qué es más difícil, ser jugador o entrenador?

Es siempre más difícil ser entrenador, ahora que lo vivo es complicado. Saber que tiene que analizar a tu rival, las 25 cabezas que son tus jugadores y pues es complicado.

¿Tu paso por el Brescia que te dejó?

Me dejó muchas enseñanzas de esas que uno dice, esas cosas uno no debe de hacer, soy positivo en ello. Tener la oportunidad de entrenar en la Serie B y no pierdo la oportunidad de volver a dirigir en Italia.

¿Sueñas con dirigir al Cagliari?

Son situaciones que uno como entrenador se plantea, obviamente todo pasara con la trayectoria que pase, y porque no, también en un futuro dirigir al Olimpia, son sueños que deseo cumplir.

¿Qué crees que pase primero, dirigir a Honduras o el Cagliari?

Yo siento que son cosas delicadas, en este momento mi prioridad es ser una trayectoria en Italia, tanto Olimpia como la Selección son sueños a futuro que me gustaría cumplir, decirlo ahora es muy prematuro. Yo estoy abierto a toda situación, Olimpia ha sido mi casa, hablo siempre con Osman Madrid y Rafael Villeda y es bonito estar en comunicación.

El exjugador de Inter estuvo en el sorteo para las eliminatorias de Concacaf, realizadas en Suiza.

¿Si hoy de nuevo te tocara decidir si fichar con el Inter o el Milan que escogerías?

Haber ido al Inter fue una consagración después de todo lo que había hecho. Me fui al Inter porque fueron los primeros que mostraron interés por mí, entonces cuando te sientes halagado por el entrenador del club fue más fácil. Luego salió que el Milan me quería, pero ya no estaba en mis manos. Es una película que no sabemos, pueda ser, si ellos vinieron a buscarme, pero ya había dado mi palabra en el Inter, son cosas que pasaron.

¿Cuánto costaría tu ficha en estos momentos?

Lo mismo dicen por Ronaldo el Fenómeno y los otros jugadores, Ronaldo costó 20 millones de dólares en ese entonces, a mí me pagaron casi 20, pero no sé cuándo costaría hoy, seguramente sería más el precio.

Te hemos visto en actos de la FIFA, ¿cómo es la amistad con Gianni Infantino?

Cuando uno deja un legado importante y en Concacaf hemos hecho buenas cosas, se dio que me contactaron y me felicitaron, luego me invitan a los eventos que hacen, formé parte del club contra el racismo, me siento muy alegre por formar parte de actos solemnes. No solo represento a David, si no a un país que siempre está pendiente de todo lo que nosotros hacemos.

RACISMO

¿Sufriste racismo en tu carrera?

Sí, muchas veces, yo jugando con el Cagliari, me insultaban y decían de todo. Me recuerdo un partido contra el Verona, me silbaban en todo momento, que lo hacen sentir mal a uno porque no debe de seguir pasando.

Suazo ha participado en la campaña de la FIFA contra el racismo.

En Argentina se dio el primer jugador transgénero, ¿qué opinas al respecto?

Son cosas que te dicen hacia qué dirección va el mundo. Ya ver el mundial femenino es algo importante, el Papa Francisco lo ha dicho que hay que aceptar a las personas como son, y pues espero que otros países pueden copiarlo.

¿Tú crees que los homosexuales tienen un lugar en el fútbol?

Son personas como nosotros, si saben jugar al fútbol van a poder hacerlo. Cada persona escoge lo que le guste y si sabe porque no.

SOBRE MARADONA

En algunas ocasiones coincidiste con Maradona, ¿cómo te tomó su muerte?

Creo a todos nos impactó su muerte, nos dejó un legado importante en el mundo del fútbol. Ya su vida personal no la tocamos, pero dentro de la cancha era un maestro. Tuve la oportunidad de pasar un par de horas con él, era humilde, sincero.

David Suazo compartió en varias ocasiones con Maradona.

¿En esa plática con Diego, qué te dijo?

Me dijo "Hola, qué cómo estaba", luego me preguntó de qué país era, y le dije de Honduras, me dijo que era un país bonito y fue un momento dulce.

¿EL MEJOR HONDUREÑO DE LA HISTORIA?

En muchas encuestas Suazo aparece como el mejor jugador hondureño de la historia, ¿te sientes así?

Me siento halagado como en todo, yo pienso que son los aficionados que se siente contigo. Orgulloso, pero decirlo, mejor que sean los hinchas quienes lo digan. Pero de lo que si me siento es ser parte de los jugadores que han dejado un nombre importante en Europa.

¿Cuánto tiempo va pasar para que un jugador hondureño supere más de 100 goles en Europa?

En primera esperemos que llegue alguno en Italia, yo espero que Jorge Benguché y Alberth Elis puedan seguir creciendo en Portugal. Antony Lozano sigue haciendo las cosas bien en España y ha puesto el nombre de Honduras en alto, hay que tener confianza en nuestro producto. Las tres figuras que te dije más Bryan Róchez son los que pueden hacer cosas buenas aquí.

¿Para ti quien es el mejor jugador hondureño del momento?

Para mi Antony Lozano, ha marcado diferencia en España, viene haciendo las cosas bien.

¿Has recomendado un jugador al Cagliari?

Sí, en general, Elis, Benguché, en algunas pláticas, también Róchez en su momento, con el expresidente del club Massimo Cellino, hablamos de todos ellos, lástima que no han podido venir.

¿Cómo vez a la Selección de Honduras?

Lo dije en su momento que tenemos para ir al Mundial, pero ojo hay que estar atentos, la eliminación de Motagua, el empate de la H contra Guatemala nos hace reflexionar que tenemos que estar trabajando al máximo.