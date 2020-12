Enfermeros van hoy a paro de labores

San Pedro Sula, Honduras.



La Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (Aneeah) anunciaron paros de labores para este día por incumplimiento de compromisos económicos de parte de la Secretaría de Salud.



Josué Orellana, presidente de la asociación, dijo que existe mucha inconformidad en el gremio, ya que las autoridades no han hecho efectivo el pago de vacaciones desde el mes de octubre, así como tampoco el de la jornada nacional de vacunación, los salarios de horas extras en los hospitales psiquiátricos y el bono estudiantil al que por derecho tienen acceso.



“Son una serie de obligaciones que no se han cumplido hasta el momento y que obliga a los trabajadores el día de mañana (hoy) ir a plantones. No es posible que a un trabajador que está en primera línea de atención y que ha estado contagiándose se le atrase un pago cuando es una obligación del Estado”, aseveró Orellana.



Es así que para hoy las asambleas informativas serán de 6:00 am a 3:00 pm. En San Pedro Sula se llevará a cabo en la Región Metropolitana y en la Departamental de Salud, mientras que en Tegucigalpa estarán en el hospital San Felipe y en las regiones de salud.



Orellana aseguró que no serán abandonadas las áreas críticas de atención de los centros asistenciales, al tiempo que advirtió que, de no tener respuestas del Gobierno tras las asambleas de hoy, el próximo 28 de diciembre comenzarán asambleas indefinidas de ocho horas hasta conseguir el desembolso de sus salarios.