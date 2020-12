Hondureño que atiende a pacientes con cáncer en EEUU recibe vacuna COVID-19

Dallas, Texas.

La vacuna del COVID-19 es una realidad en los Estados Unidos, donde ya los trabajadores esenciales, personas vulnerables, entre otros, están recibiendo su respectivo tratamiento.

Uno de los primeros hondureños en recibir la inyección con el antídoto del mortal virus es Roy Palma (29), residente en la ciudad de Dallas, quien realiza sus labores diarias en el campo de la Salud y con pacientes que padecen de cáncer.

Diario LA PRENSA conversó con él sobre este importante acontecimiento. “Tomar la decisión de aplicarme la vacuna ha sido fácil, lo he hecho primeramente por mi familia, por protegerlos a ellos, además, tengo una responsabilidad muy grande con mis pacientes, quienes padecen de cáncer y eso merece que tome las medidas necesarias para protegerlos de cualquier tipo de contaminación, ha sido lo mejor para todos”, indicó Palma, quien recibió la primera dosis el viernes 18 de diciembre.

Para este hondureño, oriundo del departamento de Valle, la oportunidad de ser de los primeros habitantes en recibir la vacuna representa una gran bendición, y contrario a lo que manifiestan muchas personas, en las horas previas a recibir la inmunización se sintió muy optimista de los resultados del producto, por lo que espera que toda la población pueda acceder a este beneficio.

“De camino al médico me sentí muy tranquilo, feliz y con mucha confianza en que todo iba salir bien y que este producto médico sería efectivo. Después de recibirla he sentido un pequeño dolor de cabeza y me ha dado muchísima hambre, esto lo menciono en referencia a los comentarios acerca de los efectos secundarios, en este momento me siento normal, no tengo ningún tipo de malestar ni siento nada extraño”, aseguró el hondureño.

La próxima vacuna, contrario a lo que se ha anunciado en medios de comunicación, no la recibirá dentro de 21 días, su tarjeta indica que la segunda dosis será entregada hasta en el mes de marzo, hasta entonces, este trabajador esencial continuará tomando las medidas de bioseguridad que ha seguido al pie de la letra.

“El tratamiento continuará hasta el mes de marzo del 2021, el que tenga la oportunidad de vacunarse hágalo con confianza, no pierdan esta valiosa oportunidad, no hagan caso a lo que digan las personas maliciosas y después de adquirirla continúen usando sus máscaras, lávense las manos y continúen tomando las precauciones del caso”, concluyó Roy Palma.