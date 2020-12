Hondureños deciden si tener una "negra Navidad” con el coronavirus, advierte Suyapa Sosa

Tegucigalpa, Honduras

Sobre el repunte de casos de coronavirus la jefa de Neumología del Hospital Nacional Cardiopulmonar (El Tórax), Suyapa Sosa, advirtió hoy que en manos de la población está “tener una blanca o negra Navidad”.



El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) registró al 18 de diciembre, 116,212 casos de COVID-19, 54,002 recuperados y 3,023 fallecidos.



La doctora Sosa dijo que "la cultura latinoamericana sigue creyendo en medicinas mágicas para curar las enfermedades y acude en muchas ocasiones a remedios caseros para buscar curarse a pesar que tiene a la mano las herramientas para salvarse”.

Medidas de bioseguridad

“Basta con poner en prácticas las medidas de bioseguridad como mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico y no salir a la calle sin sentido, para mantener lejos al coronavirus”, sugirió.

“Esto es tan fácil y efectivo que la gente no quiere creerlo, si alguien le recomienda hacer gárgaras de una extraña pócima para curarse o evitar contagiarse lo hace casi de inmediato y sin pensarlo dos veces”, cuestionó la experta.



“Es decir, la gente necesita aferrarse a esa creencia y piensa que es más efectiva para andar de manera irresponsable en las calles sin tomar las medidas de bioseguridad”, señaló.





“Luego adquiere el virus y regresa a casa a contagiar a otros parientes que sí estaban confinados y eso preocupa porque es lo que vamos a vivir en estas fiestas navideñas”, advirtió.



“Gente que ha estado aislada en su casa, llegarán los jóvenes que anduvieron loqueando en los centros comerciales y contagiarán a la infectarán, lo que no puede ser”, enfatizó.



“Todo mundo se quiere aprovechar en esta temporada con esas dudosas promociones, pues la economía ha estado en el piso todos estos meses. De seguir así, los casos de COVID-19 aumentarán por lo que esta Navidad será sumamente negra para muchos y no habrá forma de controlar la situación”, sentenció la experta.