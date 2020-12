Halle Berry: “Salir con el ex de una amiga es un pecado capital”

Estados Unidos.

Hay quien cree que en el amor y en la guerra todo vale, pero Halle Berry no está de acuerdo.

En el terreno sentimental, la actriz de 54 años sigue una regla de oro según la cual las antiguas parejas de sus amigas están fuera de su alcance, en cualquier escenario posible, y de todos modos ella nunca se fijaría en ellas de esa manera.

“¡Jamás de los jamases! Ese es uno de los grandes pecados capitales. No puedes salir con el ex de tu amiga. Si te conozco, no pienso salir con tu ex-lo que-sea porque no estaría bien. Mi alma gemela no puede ser el antiguo novio de alguien que conozco”, le ha asegurado la intérprete a su amiga y estilista Lindsay Flores en la sincera conversación que han mantenido para el programa de Instagram Bad & Booshy.

Desde luego, por la vehemencia con la que se expresa Halle acerca de este tema, queda claro que su actual novio, el músico Van Hunt, no había vivido ningún idilio con una persona de su círculo de allegados antes de que ellos comenzaran la ilusionante relación que mantienen a día de hoy y que ella ya ha oficializado en Instagram, tras insinuar durante meses que su corazón podía volver a estar ocupado.