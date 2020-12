Robbie Williams casi muere por seguir una peligrosa dieta

Londres, Inglaterra.

Una dieta alimenticia basada en pescado estuvo a punto de matar a Robbie Williams.

El cantante inglés, de 46 años, aseguró que la insistencia de su esposa, Ayda Field, de que acudiera al médico lo salvó.

“Comía pescado dos veces al día y cuando finalmente acudí a que me examinara el doctor y tuvimos los resultados de las pruebas, me dijo que tenía la intoxicación por mercurio más alta que había visto”, contó el ex integrante del grupo Take That a Radio X.

“¿Sabes lo que pensé cuando escuché eso? ¡Gané! Así es como funciona mi ego. Tengo el índice más alto, ¡literalmente gané el premio Mercury!”, bromeó Robbie en referencia al galardón musical del Reino Unido.

Williams dio todo el crédito de su recuperación a Field, con quien está casado desde hace una década y con quien tiene cuatro hijos en común.

“Realmente, me hicieron la prueba de mercurio porque mi esposa es neurótica y se hace todo tipo de pruebas todo el tiempo. Sólo puedo dar gracias a Dios porque podría haber muerto por envenenamiento por mercurio y arsénico”, agregó.