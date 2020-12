Fuerzas Armadas dirige desde hoy la limpieza en el valle de Sula

“La única vacuna es el compromiso de cuidarnos” El presidente Juan Orlando Hernández exhortó a la población a tomar las medidas de bioseguridad en las celebraciones de fin de año. Sinager recomendó limitar a 10 personas el número de participantes en las celebraciones familiares y que estas se realicen en lugares ventilados para reducir los riesgos de contagio. “Sé que queremos abrazar a nuestras familias, abrazar a nuestros viejitos, a nuestros hijos, hermanos y amigos, pero hoy lamentablemente no podemos hacerlo”, señaló Hernández. “Yo sé que lo que voy a decir no va a gustar, pero en Navidad a veces acostumbramos a viajar, regresar a nuestros pueblos… Piénselo antes, porque puede ser que usted lleve el virus a sus familias”, advirtió. Recordó que si bien es cierto que hay presupuesto para comprar la vacuna, no tenemos certidumbre exactamente de cuándo va a venir, tampoco de la efectividad; la única vacuna que tenemos es el compromiso personal de cuidarnos. El presidente Juan O. Hernandez.