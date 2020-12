Nueva York impide a Inmigración detener a los indocumentados en juzgados

Nueva York, Estados Unidos.

Los Servicios de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ya no podrán detener a indocumentados en los tribunales de Nueva York ni en sus cercanías, una demanda que desde hace años enarbolaban las organizaciones de defensa de este colectivo.



El gobernador, Andrew Cuomo, imprimió este martes su firma para validar la Ley "Proteger Nuestros Juzgados", que ampara a los indocumentados ante las autoridades de inmigración federales cuando tengan que acudir a los juzgados locales o estatales.



La nueva ley "garantiza que los neoyorquinos puedan acceder libremente al sistema de justicia sin el temor de convertirse en blanco de las autoridades federales de inmigración", asegura un comunicado de la oficina del Gobierno estatal difundido este martes.



El escrito subraya que la práctica habitual de ICE de detener a inmigrantes en las inmediaciones de las cortes de la ciudad "los disuadía de presentarse ante los tribunales de Nueva York e impedía una administración justa de la justicia".

Victoria para inmigrantes

"Al contrario que el Gobierno federal, Nueva York siempre ha protegido a nuestras comunidades de inmigrantes", dijo Cuomo citado en la nota, en la que insistió en que "esta legislación garantiza a todos los neoyorquinos que puedan ir a los juzgados sin temor a ser injustamente abordados por ICE u otra autoridad de inmigración federal".



El comunicado precisa que esta ley no impide que un indocumentado sea detenido por orden judicial, aunque los cuerpos de seguridad federal no podrán ejecutar una orden de arresto administrativa dictada por un tribunal de inmigración.



Para la asociación "Make The Road", que defiende los derechos de la comunidad inmigrante e indocumentada, esta ley supone un "hito histórico".



"Es una victoria para los neoyorquinos inmigrantes. Ahora que el borrador Proteger Nuestros Juzgados se ha convertido en ley se pone fin a la presencia de ICE y a sus tácticas abusivas que amedrentaban e impedían que los inmigrantes tuvieran un acceso a los juzgados igualitario", aseguró el codirector de la ONG, Javier Valdés, en una breve nota.

Para Valdés, esta ley es "crucial para la protección de los indocumentados" y para "defender a los inmigrantes contra la máquina de deportación de la Administración (del presidente Donald) Trump".



Entre 2016 y 2018 los operativos de ICE aumentaron de 11 a 202 el número de indocumentados detenidos en torno a los juzgados, un alza de un 1.700 por cien, según informó en octubre el medio digital Documented.



En 2019 fueron arrestadas 127 personas fuera de los edificios de las cortes, principalmente en los condados de Brooklyn y Queens. EFE