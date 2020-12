EN VIVO: Montreal Impact abre el marcador contra Olimpia

Orlando, Florida.

El Olimpia de Pedro Troglio pierde momentáneamente 0-1 contra el Montreal Impact en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf 2020 en el Exploria Stadium de Orlando, Florida, y con este resultado está pasando a las semifinales.

Han pasado cerca de nueve meses desde el partido de ida en Canadá, el León ganó 2-1 y luego hubo reprogramación de fechas y cambio de formato debido a la pandemia del COVID-19. Ahora el torneo se desarrollará por completo en Florida.

EL PARTIDO

En el minuto 14, el León ha tenido la primera ocasión clarísima del encuentro cuando Marvin Bernárdez se escapó por derecha, superó una marca, envió el centro para Jerry Bengtson que llegaba solo al segundo poste, el portero se había pasado y el delantero hondureño falló de manera increíble, cabeceando horrible.

Volvió a avisar el Olimpia con un disparo desde la frontal del área de Edwin Rodríguez, pero la pelota la bloqueó un defensa del Montreal cuando iba con dirección a portería, esto en el 16.

La respuesta del Impact llegó a través de Romell Quioto en el 18. Falló en un despeje Elvin Casildo, la pelota le quedó al delantero catracho del Montreal y le pegó de zurda por arriba del arco merengue.

El equipo canadiense también ha contado con una buena ocasión para anotar en el minuto 32. Edrick Menjívar salió mal en un córner, el balón le quedó servido al inglés Luis Binks que cabeceó y salvó en la línea Edwin Rodríguez. De milagro evitó el gol del Montreal.

En el 33, Romell Quioto metido dentro del área olimpista soltó un derechazo que dio en un costado del arco y en el 34 fue Jerry Bengtson quien probó su puntería, el remate lo detuvo el arquero Clement Diop.

SEGUNDO TIEMPO

El equipo de Thierry Henry abrió el marcador en el minuto 56 tras un mal despeje de la defensa olimpista, el balón lo recogió como venía el mediocampista alemán Amar Sejdic y le pego de derecha rasante para vencer a Edrick Menjívar.

Los canadienses llegaron con peligro en el 63 a través de Romell Quioto. 'El Romántico' recibió un pase al borde del área, se dio la vuelta y sacó un derechazo que se marchó apenas a un lado del arco blanco.

CÓMO AVANZA OLIMPIA

Los blancos avanzarán a semifinales si ganan o empatan. El Olimpia no pierde su condición de local en este duelo, y de caer 1-0 también pasará a la siguiente ronda.

En caso de empate en puntos y diferencia de goles, el mayor número de tantos marcados de visita es el primer criterio de desempate. Si Impact gana 2-1 en los 90 minutos, todo se define en penales.

En el Montreal Impact, Romell Quioto se destacó con nueve goles en la temporada de la MLS y el club es dirigido por el francés Thierry Henry. “No será fácil, Olimpia no pierde muchos partidos. Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar. No hemos tenido muchos entrenamientos y no nos ponemos a llorar. Sabemos cómo fue ese primer partido, pero un equipo que no pierde se llena de esperanza”, mencionó en la previa el entrenador francés.

El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, afirmó que “vamos con mucha fe de estar entre los cuatro mejores. Simplemente tenemos que tener mucho trabajo en equipo”.

De avanzar el León, su rival en semifinales se conocerá hoy mismo. Tigres de México y New York City de la MLS se enfrentan a las 9:30 pm en el Exploria Stadium con la ventaja de 1-0 en favor de los mexicanos.

LAS ALINEACIONES TITULARES:

OLIMPIA: Edrick Menjívar, Maylor Núñez, Johnny Leverón, Elvin Casildo, Javier Portillo, Edwin Rodríguez, Deiby Flores, Carlos Pineda, Marvin Bernárdez (Josman Figueroa, min.57), Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.

Entrenador: Pedro Troglio (ARG).

MONTREAL IMPACT: Clement Diop, Mustafa Kizza, Rudy Camacho, Luis Binks, Zachary Brault-Guillard, Víctor Wanyama, Samuel Piette, Amar Sejdic, Orji Okwonkwo, Mason Toye (Anthony Jackson-Hamel, min.56)y Romell Quioto.

Entrenador: Thierry Henry (FRA).

ÁRBITRO: Daneon Parchment (Jamaica).

ESTADIO: Exploria (Orlando, Florida).

TRANSMITE: ESPN 2 y Fox Sports 2.