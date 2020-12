IHTT: Investigación de pago de bonos fue iniciativa propia

Tegucigalpa, Honduras.



Los comisionados del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) aseguraron a LA PRENSA que “el pago a empresarios del servicio de pasajeros por un monto de L112 millones, de los cuales L12 millones se otorgaron por un error administrativo”, fue detectado por ellos desde el primer día y por eso pidieron apoyo al Ministerio Público (MP) para que ayudaran a investigar la situación.



Rafael Ruiz, comisionado presidente del IHTT junto con Pyubani Williams y representantes de la gerencia administrativa, dirección ejecutiva y asesoría legal presentaron a LA PRENSA documentación en la que señalan que el instituto pidió ayuda el 29 de octubre a la Agencia Técnicas de Investigación Criminal (Atic) para determinar si el error fue voluntario o no en las planillas.



Ruiz explicó que en el informe preliminar se había señalado que eran 12 millones de lempiras los que habían pagado y presentaban inconsistencias, pero de los cuales después de iniciar el procedimiento correspondiente se subsanaron cerca de L3.7 millones, ya que se presentó la documentación por parte de los transportistas, por lo que al final los pagos con inconsistencias y que tendrán que ser devueltos a las arcas del Estado son L8.3 millones.



El comisionado presidente del IHTT señaló que desde el 30 de octubre se notificó y solicitó a las empresas de transporte por correo electrónico para que procedieran a efectuar las devoluciones por el error administrativo.

Las autoridades del IHTT presentaron el oficio en el que solicitaron al MP colaboración para investigar, el que aseguran es un error.

Según la documentación presentada por las autoridades del IHTT, ya se han devuelto L2.7 millones y hay promesa de devolución de L400,000 para un total de 3.2 millones, por lo que quedan pendientes L5.5 millones que todavía están en notificación para que los concesionarios vayan para indicarles el procedimiento de devolución.



Pyubani Williams recalcó que actuaron desde el inicio que se dieron cuenta de las inconsistencias que fueron notificadas por los mismos transportistas. “No se está haciendo nada a escondidas, el MP está enterado de esto desde el 29 de octubre por iniciativa propia y no por presión de los medios, nadie esconde nada, se sigue un proceso para liquidar el proceso”, dijo.

Bono A través del decreto 114-2020 se autorizó al IHTT el pago de L335 millones en bono al transporte público del Distrito Central.

La comisionada explicó el procedimiento con el que se aprobaron los pagos, donde a través de una sesión se autorizó, luego se envió a revisión a la secretaría general, luego los comisionados aprobaron las planillas, después se pasó a la dirección ejecutiva y por último la gerencia administrativa ejecutó el pago del bono, por lo que el pago fue una decisión por parte de toda la estructura del IHTT.



Además de eso, los comisionados recordaron que hasta que las empresas de transporte no liquiden los bonos y no se complete la devolución de los pagos que se hicieron por error, el IHTT no procederá a pagar la segunda y tercera parte correspondiente. “El decreto establece una liquidación para que se pueda continuar con el pago del bono. ¿Por qué se puso esto? Para promover más la transparencia y asegurarnos de que las empresas entreguen a los beneficiarios el dinero que recibieron del IHTT”, dijo Williams. Sobre el despido de Raúl Sotelo, las autoridades manifestaron que al rotar la presidencia de la comisión se realizan cambios en algunos puestos de confianza.



El director legal, el gerente, administrativos y secretario general son sustituidos, por lo que aseguraron que el despido de Sotelo se hiciera con base en ley.