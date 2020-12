El FMI aprueba tercera revisión del acuerdo Stand-by con Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este lunes la tercera revisión del acuerdo con Honduras bajo la modalidad Stand-by, que permitirá el acceso a 88 millones de dólares para atender la reconstrucción del país después del paso de las tormentas Eta y Iota, así como la crisis por la pandemia del COVID-19.

Wilfredo Cerrato, presidente del BCH

“Hay buenas noticias para el país”, dijo el presidente del Banco Central y coordinador del Gabinete Económico, Wilfredo Cerrato: “A las 11:00 de la mañana, hora de Honduras, terminó la sesión del directorio del FMI adonde se discutía la tercera revisión del Programa Monetario en Honduras y el FMI, y se ha logrado aprobar de nuevo esta revisión”.

Apuntó que “eso no quiere decir hacerlo lento, pero debemos manejar la economía con orden y muy diligentemente, rápido y transparente”.

Relacionada: Actividad económica de Honduras cae un 8,4 % hasta octubre por la covid-19

Analistas hondureños coinciden que la reconstrucción de Honduras tras el paso de las tormentas y aún con la emergencia sanitaria, es una tarea "bastante grande" que requiere la coordinación del Gobierno y organismos donantes, así como el apoyo de otras entidades a nivel internacional.

A su vez, enfatizan que el impacto de los daños que dejaron Eta a inicios de noviembre y Iota dos semanas después, “es muy grave, muy fuerte” y, además, agudizará más los altos niveles de pobreza en el país, donde más del 60% de sus 9.5 millones habitantes son pobres.

Ministro Marco Midence

“Este es un gran respaldo para la administración actual y la necesidad de fondos para los temas de reconstrucción del país. Los organismos multilaterales reconocen que Honduras, a pesar de los retos del año 2020, sigue haciendo las cosas en orden", puntualizó.

Además: Juan Orlano Hernández vuelve a pedir que Honduras acceda a fondo verde

Por su parte, el titular de la Secretaría de Finanzas, Marco Midence, dijo que esta aprobación del programa económico bajo la modalidad Stand-by “significa un espaldarazo y el acceso de recursos para la rehabilitación, es una gran noticia en medio de la pandemia”.

El funcionario también aseguró que “se tendrá acceso a un equivalente de 88 millones de dólares”. Se espera que este mismo lunes el emita un comunicado oficial al respecto.

El acuerdo inicial con el FMI data de julio de 2019 y fue por un total de 311 millones de dólares. Este convenio se revisó por primera vez en diciembre del año pasado y, nuevamente en junio de 2020, en medio de los perjuicios causados por la pandemia del nuevo coronavirus, que ralentizaron a la economía hondureña.

Apoyo en tiempos de crisis

El fin de semana, en la Cumbre sobre la Ambición Climática de 2020, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández pidió nuevamente ante las naciones del mundo acceder a los Fondos Verdes del Clima e invitó a que vengan a Honduras a conocer la realidad que afronta después del paso devastador de las tormentas Eta y Iota.

“Este es el escenario correcto para pedir que se haga lo correcto, durante he sido presidente de mi país en todas mis intervenciones hemos solicitado lo mismo y no hemos sido escuchados. Los Fondos Verdes para el Clima no llegan como deberían hacerlo y esto solo puede hacerse con su intervención y buena voluntad”, expuso el mandatario en su discurso de manera virtual ante los participantes en la Cumbre.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras

“Ustedes pueden crear una ventana de emergencia con fondos disponibles, de una forma más simplificada de adquisición, sin tanta burocracia y accesibles de inmediato para países como el nuestro que sufren constantemente los efectos del cambio climático”, señaló el gobernante hondureño.

Las Naciones Unidas, el Reino Unido y Francia, en asociación con Chile e Italia, convocaron a la Cumbre sobre la Ambición Climática de 2020 que congrega a dirigentes de distintos ámbitos dispuestos a asumir nuevos compromisos para hacer frente al cambio climático y cumplir el Acuerdo de París, cinco años después de su adopción el 12 de diciembre de 2015.

En esta cumbre de 2020, los países establecieron nuevos y ambiciosos compromisos en el marco de los tres pilares del Acuerdo de París, que son la mitigación, la adaptación y la financiación.