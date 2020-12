RNP ratifica que en enero entregará nueva cédula

San Pedro Sula, Honduras.



Los hondureños que realizaron el proceso de enrolamiento sin tropezar con errores en sus datos personales comenzarán a recibir el nuevo documento nacional de identificación (DNI) a partir del próximo mes; los otros tendrán que esperar que el Registro Nacional de las Personas (RNP) solucione las incongruencias.



Por medio del proyecto denominado Identifícate, iniciado en julio pasado, el RNP tiene como objetivo enrolar 5.5 millones de hondureños y entregar el nuevo documento de identificación antes de que el Consejo Nacional Electoral celebre las elecciones primarias para escoger a los candidatos a la presidencia.



En enero, y por única vez, la empresa europea Thales, experta en identificación digital y responsable de elaborar los pasaportes en Gran Bretaña, imprimirá los documentos y luego el RNP, con la misma tecnología de esa compañía, emitirá las reposiciones a los ciudadanos que los extravíen.



Hasta el fin de semana anterior, el RNP había enrolado a 4.8 millones de ciudadanos en diferentes partes del país, y en enero y febrero, a través de los consulados, actualizará la información de los hondureños en Estados Unidos y más tarde la de los compatriotas en España.

El Comité de Resolución de Inconsistencias recibe las declaraciones y gestiona la solución de los problemas. En caso de ser un caso complejo, esa entidad llama al ciudadano.

Mientras realiza el proceso de enrolamiento, el cual demora aproximadamente cuatro minutos por ciudadano, el RNP detecta y corrige errores de identificación. Hasta el fin de semana había sumado 383,876 inconsistencias, pero también, a la vez, había corregido 60,000 imprecisiones desde agosto.



Entre las inconsistencias más comunes encontradas por el RNP en este nuevo proceso de enrolamiento sobresalen la fecha de nacimiento diferente entre inscripción e identificación (102,195 casos), nombres diferentes entre inscripción e identificación (94,080), primer apellido diferente entre inscripción e identificación (58,595), segundo apellido diferente entre inscripción e identificación (67,321) y otros problemas.



Estas incongruencias, sin la necesidad de que un ciudadano asista a una oficina, son corregidas por los registros civiles municipales, departamento de registro civil, oficialías civiles, secretaría general e inspectoría general a petición del Comité de Resolución de Inconsistencias.



Un miembro del Comité de Resolución de Inconsistencias, quien solicitó la omisión de su nombre, le explicó a Diario LA PRENSA que las 383,876 inconsistencias encontradas hasta ahora no corresponden a igual número de personas, pues “hay ciudadanos que tienen hasta tres inconsistencias”, y debido a eso “es probable que quienes tienen estos problemas solamente sean unos 170,000 hondureños”.

El CNE recibe 10,000 solicitudes para corregir errores en el Censo Provisional Electoral

“Casi la mitad de las inconsistencias se corrigen instantáneamente porque son errores de grabación de información, el otro 50% de inconsistencias pasa a Oficialía Civil, cuando solo hay que rectificar una letra del nombre o apellido. Al departamento de Registro Civil se le está dirigiendo otro porcentaje de casos que tienen que ver con personas que tienen el mismo número de identidad. Ellos hacen un estudio para determinar quién adquirió primero los derechos de esa identidad, hacen un dictamen y a la otra persona se le asigna otro número de identidad”, dijo.



Gran parte de los casos de duplicidad de la identidad los arrastra el RNP desde 1996, cuando los hondureños dejaron de utilizar una tarjeta de identidad color amarillo (la cual era de cartón laminado y sin ninguna medida de seguridad como las usadas en este momento) para adoptar el actual documento que, según la Ley de Disposiciones Especiales Elecciones Primarias, expirará el 15 de mayo de 2021.

Para cambiar la dirección electoral Para cambiar la dirección electoral, los ciudadanos que ya se enrolaron en el RNP pueden presentar la solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) en su página web: www.cne/censo.

“Antes todo era manuscrito, no había control tecnológico. Con una partida de nacimiento manuscrita, una persona se inscribía con un número de identidad inventado o con un número que creía que era el correcto”, dijo.



La mayor parte de inconsistencias referentes a la fecha de nacimiento datan desde antes de 1984, cuando las alcaldías “manejaban el Registro Nacional de las Personas” y no consignaban claramente el “año de nacimiento”, sino que, por ejemplo, escribían “se presentó el señor tal a dar cuenta de su hijo tal... firmó la presente a los 11 días del mes de diciembre del presente”.



Sobre las inconsistencias que presenten indicios de ser producto de un delito, la Inspectoría General del RNP realizará una investigación, emitirá un dictamen y trasladará el caso al Ministerio Público para que haga las averiguaciones pertinentes con el ánimo de constatar o descartar una acción que riña con la ley.



El proceso de corrección de las inconsistencias lo inicia el ciudadano en el mismo momento que se enrola y recibe la información que existe una incongruencia entre los datos que se encuentran en las dos bases de datos del RNP, la del Registro Civil y la de Identificación.



“Cuando la información no coincide, el sistema muestra una alerta. El enrolador está en la obligación de manifestarle a la persona la inconsistencia. El enrolador no está facultado legalmente para corregir, pero sí pide al ciudadano que manifieste lo que es correcto y que firme electrónicamente una declaración jurada”, dijo.

La declaración jurada, en la cual el ciudadano expone el problema y los datos que considera correctos, llega en el mismo momento al Comité de Resolución de Inconsistencias. Esta instancia comienza las investigaciones, y si necesita escudriñar más, llama por teléfono al ciudadano para que aclare las dudas.

Inconsistencias en el censo

Óscar Rivera, comisionado del RNP, dijo que los ciudadanos deben comprender que existen dos tipos de inconsistencias, “unas son las del Registro Nacional de las Personas y otras las del censo electoral”, las primeras son “las históricas detectadas por medio del proyecto Identifícate” y las otras “tienen que ver con los centros de votación y cuestiones de actualización de cartografía”.

“Hay dos equipos de trabajo corrigiendo, uno trabaja en las inconsistencias del RNP y el otro en los reclamos que los ciudadanos presentan sobre el censo provisional que hasta el fin de semana eran alrededor de 10,000, la mayoría son reclamos que tienen que ver con la fotografía y no con la dirección electoral”, dijo Rivera. “Del primer lote de reclamos que nos llegó, que eran unos 3,600, unas 3,200 eran sobre fotografía”, dijo.

El jueves anterior, la Comisión Permanente del RNP nombró un comité especial para corregir las inconsistencias relacionadas con la dirección del domicilio físico y la dirección del domicilio electoral, las cuales, según funcionarios de esa institución, serán en el 99% corregidas en concordancia con la solicitud de los ciudadanos.



Desde la semana anterior, el CNE comenzó, por medio de su página web, a depurar el censo nacional electoral provisional para que los ciudadanos soliciten, entre otros cambios, la dirección electoral aunque esta sea diferente a la que figura como dirección domiciliaria en la base de datos del RNP.



Quienes no tengan estos problemas comenzarán a recibir el mes próximo la nueva identidad que tendrá nuevos elementos de seguridad.



No tendrá un chip (acorta el tiempo útil), sino el QR (Quick Response Code, código de respuesta rápida).



En el nuevo documento, cuyo diseño inicial mostraba una guacamaya, ahora, en el lugar del ave nacional, habrá una bellota alegórica a los bosques de pino de Honduras.



Las personas que aún o no se han enrolado tienen hasta el mes de mayo para hacerlo.



“En San Pedro Sula estamos enrolando en los centros comerciales todos los días”, dijo Laura Noriega, coordinadora regional del proyecto Identifícate.